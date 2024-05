Capital Ampliar Contratación de 26 profesionales para intervenir en barrios desfavorecidos de Almería El plan recoge un diagnóstico social y económico para estos barrios y sus líneas de intervención con la contratación de hasta 26 profesionales, entre trabajadores y educadores sociales, psicólogos y orientadores laborales viernes 24 de mayo de 2024 , 16:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de la ciudad de Almería, en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), un documento que recoge un diagnóstico de las principales áreas con necesidad de transformación social de la ciudad, así como las líneas básicas de intervención en materia de desarrollo económico, bienestar y cohesión social, hábitat y convivencia e intervención e innovación social comunitaria. La aprobación de este Plan supone el paso previo al inicio de este nuevo programa ERACIS, a lo largo del próximo mes de junio, teniendo como ámbito de actuación los barrios de Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros, El Puche, Fuentecica-Quemadero y La Chanca-Pescadería. Esta estrategia programa una batería de iniciativas, con un presupuesto total de 7,4 millones de euros, cofinanciado con la subvención de fondos europeos por importe total de 5.315.176,16 euros y una aportación municipal de 2.110.526,88 euros, un 28,42% del total del presupuesto, para los próximos cuatro años centrado principalmente en la contratación de personal especializado. El concejal de Integración, Participación Ciudadana y Distritos, Oscar Bleda, ha subrayado la importancia de este programa en el marco de las actuaciones municipales en favor de las personas y los barrios más desfavorecidos. Ha explicado Bleda que, en la elaboración de este Plan Local, han participado técnicos municipales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, trabajadoras sociales de la anterior edición ERACIS - cada una de ellas referente de una zona desfavorecida junto con la coordinadora municipal de la presente edición -, contando además con la aportación de otras administraciones y colectivos referentes de las cuatro zonas desfavorecidas, quedando dicho documento para su supervisión y edición tras su paso por la Comisión Local de Impulso Comunitario, el pasado mes de abril. “Aprobado ahora por la Junta de Gobierno Local, el Plan Local es un instrumento mediante el cual el Ayuntamiento, partiendo de un diagnóstico de la zona, podrá adoptar y adaptar estrategias que permitan dar respuesta a las problemáticas detectadas”, ha explicado el responsable municipal del Área de Integración, Participación y Distritos, felicitando en este sentido el papel que vienen desarrollando los Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios, junto a los profesionales que coordinan y ejecutan el trabajo diario, y el resto de áreas municipales coordinadamente para que la acción de gobierno repercuta también en estos barrios”. Este trabajo ha desembocado en un plan municipal que establece una programación para los cuatro próximos años con un presupuesto de algo más de 7,4 millones de euros que garantiza estabilidad y continuidad en el trabajo que realice un equipo de profesionales ahora contratado compuesto por 26 personas con perfiles especializados como trabajadores/as sociales (8), educadores/as sociales (8), psicólogos/as (6) y orientadores/as laborales (4). Ejes, objetivos y líneas de actuación Este Plan se concretan en cuatro ejes: Desarrollo Comunitario y Sostenible, políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, mejora del hábitat y la convivencia y trabajo en red e innovación en la intervención comunitaria. En cada uno de sus ejes se incluyen, como objetivos operativo (más de un centenar en estos cuatro ejes) incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en estas zonas – especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión que el permita el acceso al mercado laboral; adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo; favorecer el comercio local y sus canales de comercialización; Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad social; Impulsar la economía cooperativa, social y solidaria; reducir la brecha digital y la brecha de género; fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas. mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la población; mejorar los espacios públicos comunes; incrementar los espacios de encuentro y convivencia; impulsar la participación de la Universidad en el acercamiento del ámbito académico a las zonas; incrementar los espacios de encuentro y convivencia; crear espacios, instrumentos y procedimientos de trabajo multidisciplinar, entre otros. Como medidas y actuaciones, la propuesta del plan enumera, entre otras, proyectos individualizados de intervención social, formación para el empleo (realización de talleres informativos sobre autoempleo y regulación del mismo; promoción de acciones formativas específicas de empleos frecuentes en la zona); dinamización comercial; intermediación institucional con grandes empleadores; escuelas de padres y madres, de navidad y verano (desarrolladas en periodos vacacionales que permitan la conciliación); el desarrollo de cursos y/o talleres dirigidos a reducir la brecha digital a través de la alfabetización digital, haciendo uso de los centros de la red de Acceso Público a Internet, actuaciones de promoción de la igualdad de género (campaña y actividades de sensibilización); orientación y asesoramiento sobre recursos públicos en materia de vivienda, mejora de los espacios públicos parques, plazoletas existentes y creación de nuevos (organización de actividades orientadas al mantenimiento y mejora de la zona); promoción de hábitos saludables, realización de talleres y actividades orientadas a la educación en valores para la convivencia y la igualdad y a la dinamización comunitaria y a la mediación; la puesta a disposición de entidades, y colectivos vecinales, de espacios e instalaciones municipales para llevar a cabo actividades de interés público... No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.