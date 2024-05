Si te apetece compartir tu vida, siéntate aquí

viernes 24 de mayo de 2024 , 16:07h

El ‘Banco para compartir’ es una iniciativa del Proyecto CRECE de Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Almería. La finalidad de esta propuesta es la de disponer de un espacio físico, en este caso un banco, que sea fácilmente reconocible por la ciudadanía y que invite a sentarse y establecer una conversación con personas que en principio no conocemos, creando un ambiente propicio para compartir vivencias y combatir la soledad no deseada.

Esta acción acaba de ponerse en marcha y su inauguración ha contado con la presencia del presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Alastrué, acompañado por los concejales del ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, Paola Laynez y Óscar Bleda, el subdelegado del Gobierno de España, José María Martín, y el delegado territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Francisco González Bellido.

Proyecto CRECE El Proyecto CRECE es un proyecto que, trabajando desde una perspectiva comunitaria, promueve actividades que aborden la soledad no deseada, reduzcan el riesgo de institucionalización y apoyen la desinstitucionalización de diversos colectivos. Está financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

A veces es difícil pedir ayuda y expresar las necesidades. Y cosas pequeñas, como una sencilla conversación, pueden ser edificantes y marcar una diferencia. Lo más difícil es dar el primer paso, un paso que se complica todavía más cuando sentimos que no tenemos a nadie y no sabemos a quién recurrir. Por eso, explica el presidente provincial de Cruz Roja, “hemos creado un espacio desde el que tender una mano para salir de la soledad no deseada. Hemos identificado un banco público del Parque Nicolás Salmerón para que cualquier persona pueda reconocerlo y en el que pueda sentarse para recibir u ofrecer compañía”.

Símbolo de conexión humana

Este ‘Banco para compartir’ es más que un simple asiento en el parque. Antonio Alastrué lo define como “símbolo de conexión humana y solidaridad”. Está abierto a todas las personas, independientemente de su edad, género o situación social. Ya sea que estén buscando una conversación casual, un hombro en el que apoyarse o simplemente un momento de tranquilidad, todas y todos son bienvenidas a sentarse en este banco y compartir sus experiencias con otras personas. Alastrué está convencido de que “la simple acción de sentarse juntas y compartir vivencias puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional de las personas”.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha señalado que desde el Ayuntamiento “somos conscientes de la importancia de la importancia que tiene trabajar con nuestros mayores, por eso cada vez están más presentes en nuestra gestión porque tienen muchas ganas de seguir haciendo cosas y tenemos que darles esa oportunidad, por eso apoyamos este proyecto, que va dirigido a luchar contra la soledad no deseada”.

Otras actividades

Además de servir como un refugio para la soledad no deseada, el ‘Banco para compartir’ también será un lugar donde se llevarán a cabo una variedad de actividades y eventos comunitarios, como sesiones de cuentacuentos, talleres de movimiento corporal, tejido a crochet en comunidad y otras actividades al aire libre. Estas iniciativas están diseñadas para fomentar la participación de la comunidad y fortalecer los lazos entre personas.