Sucesos Extinguido un incendio forestal en Ohanes jueves 28 de enero de 2021 , 16:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio declarado en la tarde de este jueves en un paraje forestal de Ohanes (Almería) y que ha quedado en conato al afectar a una hectárea de terreno. Las labores de extinción en el paraje Cortijo El Hornillo de Ohanes comenzaban pasadas las 14,00 horas con el despligue de 16 bomberos forestales y un helicóptero de transporte y extinción MA-1, según ha indicado el dispositivo a través de un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press. Además, según ha trasladado la entidad, han trabajado para sofocar las llamas un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente, al tiempo que los efectivos se sirven además de un vehículo nodriza. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.