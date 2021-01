Capital Trece empresas optan a la remodelación de la Plaza de la Administración Vieja jueves 28 de enero de 2021 , 16:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación ha iniciado sus reuniones para estudiar cada una de las propuestas presentadas y adjudicar unos trabajos que comenzarán este año Trece son las empresas que concurren al procedimiento de licitación abierto por el Ayuntamiento de Almería para la contratación de las obras de remodelación de la Plaza de Administración Vieja, con un presupuesto base de 1.342.726,23 euros. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el pasado día 25 de enero, la Mesa de Contratación ha iniciado el procedimiento que derivará en la adjudicación de unas obras que, de acuerdo con el cronograma con el que trabaja el área de Urbanismo e Infraestructuras, se desarrollarán este año, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, se ha congratulado del “importante número de empresas que han concurrido, interesándose en la ejecución de un proyecto que se suma, como una pieza más, en el rediseño de espacios públicos y como parte de la iniciativa municipal para la mejora y revitalización de nuestro Casco Histórico”. Las empresas que han presentado oferta a esta licitación son las siguientes: GLESA

HORMACESA

UTE ACSA-HERMANOS LÓPEZ URRUTIA

VIALTERRA

LIROLA

JARQUIL

UTE FIRCOSA-SEGURA

UTE TEJERA-PORTILLO

UTE MAYFRA-MOELMO

UTE FACTO-SUNKATEL

CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMENEZ

ALBAIDA

UTE ÁRIDOS MENGIBAR-AGUSTINO Comprobada la documentación administrativa de las propuestas presentadas, la Mesa ha continuado el procedimiento en la misma sesión de hoy con la apertura del sobre número dos, relativo a la documentación técnica, que deberá ahora ser analizada y valorada por los técnicos municipales, todo ello como paso previo a conocer la oferta económica que se ha presentado en cada caso. Como se recordará, esta actuación se suma al conjunto de proyectos que el Consistorio ha ejecutado en el marco del plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal y como parte de la planificación para la recuperación del Casco Histórico, anticipando este proyecto al que deberá ejecutarse sobre la Plaza Vieja y a las obras de adaptación interior de la Casa Consistorial, pendiente en este caso de aprobarse definitivamente el proyecto. El ámbito de actuación de las obras que ahora se han licitado se centra en la Plaza de la Administración Vieja, Calle Juez y Calle Mariana, ámbito al que se ha incorporado, siendo parte inicialmente del proyecto de la Plaza Vieja, la ejecución de una fuente y dos escalinatas, que comunicarán la plaza de la Administración Vieja con la Plaza de la Constitución, así como el tramo que conecta la calle Juez con la remodelada calle Pósito. El resultado de la actuación será un espacio urbano unitario, visual y formal, y continuo respecto a la propuesta de remodelación de la Plaza Vieja, en el que el peatón sea el protagonista, restringiendo el tráfico rodado en la zona. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.