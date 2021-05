Capital Ampliar Convenio Ayuntamiento-Junta para confinanciar el final de las obras de la Casa Consistorial lunes 24 de mayo de 2021 , 15:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Además del documento que fija las condiciones de este acuerdo, pendiente de la firma, la Junta de Gobierno ha aprobado la redacción del proyecto para la modificación y mejora de la sección transversal de la Avenida Cabo de Gata El Ayuntamiento de Almería, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado hoy el Convenio de colaboración con la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, para la ejecución y financiación de la segunda fase de las obras de rehabilitación y ampliación de las Casas Consistoriales y Plaza de la Constitución de Almería. Fase 2 Subfase B. La propuesta de acuerdo incluye facultar al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, para que suscriba el Convenio, pendiente ahora de la fecha de la firma, con la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, todo ello como paso previo a la licitación, adjudicación y ejecución de las obras de adaptación interior de la Casa Consistorial que, de acuerdo al proyecto aprobado incluye todas las obras de particiones, instalaciones y acabados para la puesta en uso del edificio de las Casas Consistoriales. Ha sido este uno de los principales puntos incluidos en el Orden del Día de una sesión ordinaria que, después de varios meses de restricciones derivados de la situación de pandemia, se ha vuelto a celebrar de forma presencial. Del contenido del convenio ha dado detalles, tras la Junta de Gobierno y en rueda de prensa, la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, destacando “la financiación conjunta, al cincuenta por ciento, que comprometen ambas administraciones, Junta y Ayuntamiento,, para una actuación cuyo presupuesto general asciende a la cantidad de 5.356.347,52 euros, IVA incluido, siendo la aportación máxima de ambas partes de 2.678.173,76 euros, también IVA incluido”. Los costes de ejecución de obras se han cuantificado en el proyecto de ejecución de obras, aprobado en su día, en la cantidad 4.627,848,16 euros, que será el presupuesto sobre el que se licitará, suscrito el convenio, esta obra, que contará con un plazo de ejecución estimado de dieciséis (16) meses. Vázquez ha destacado además, como así se recoge en las cláusulas de este convenio, en la parte relativa a los compromisos asumidos por ambas partes, “que el Ayuntamiento se encargará, como ya era conocido, de la licitación y contratación de las obras”. Sobre este punto ha venido a subrayar y agradecer, además, “el esfuerzo y colaboración del gobierno actual de la Junta de Andalucía por hacer realidad este convenio y poder ejecutar unas obras importantes para esta ciudad, al tiempo que necesarias, más allá de incumplimientos y dilaciones anteriores, que han impedido que a día de hoy el proyecto de recuperación de la Casa Consistorial no se ha terminado en el tiempo que todos hubiéramos deseado”. Avda Cabo de Gata También en la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras y en el marco de la Estrategia DUSI, se ha aprobado el expediente para la contratación de los servicios de “Proyecto, Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y Responsable de contrato de modificación de la sección transversal de la Avenida Cabo de Gata”, con un presupuesto de licitación de 193.600 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Es esta una de las actuaciones que, en el marco de los proyectos DUSI, con una inversión total de 4,6 millones de euros, se proyectará sobre el barrio de El Zapillo. Este proyecto, en concreto, prevé una mejora de las condiciones de movilidad sobre la Avenida Cabo de Gata, uno de los principales ejes circulatorios que vertebra la ciudad, entendiendo como necesaria esa mejora de la sección, a nivel de acerado y viales, en el objetivo de la regeneración física y urbana de toda la zona. Certificación final obra Como parte de los veinticinco puntos incluidos en el Orden del Día de la Junta de Gobierno celebrada hoy ha sido también la aprobación de la certificación final, por importe de 20.662,52 euros, de las obras de adecuación y mejora de la Plaza Careaga y su entorno, espacio recientemente reformado y que ha supuesto una inversión de 700.000 euros en el Plan de Remodelación y Recuperación de Espacios Urbanos y en los planes municipales para la puesta en valor del Casco Antiguo, todo ello en el marco de los planes DUSI. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

