Capital El Ayuntamiento inicia el 'CAMINA' con la ampliación del Museo Doña Pakyta lunes 24 de mayo de 2021 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Junta de Gobierno aprueba la modificación del proyecto para la terminación de las obras de adaptación interior, que contarán con una inversión de 280.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses La Junta de Gobierno Local presidida por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha aprobado hoy la modificación del proyecto de terminación para la adaptación interior y adecuación de los jardines y construcciones auxiliares del Museo de Arte Doña Pakyta, previo a la licitación de unos trabajos que abordarán en primer término las obras de ampliación del museo, con un presupuesto base de licitación de 280.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses. Con ello el Consistorio da el primer paso para la ejecución de una de las actuaciones contenidas en el marco del proyecto ‘CAMINA’ para la creación, con fondos europeos y una inversión de 4,3 millones de euros, de una ruta cultural que unirá el Museo Doña Pakyta, el Mesón Gitano y el antiguo Cine Katiuska de Pescadería. Es en este caso, el Museo de Arte Doña Pakyta será el protagonista de este arranque con la aprobación de la separata que se realiza de la ejecución de la segunda fase de ampliación del espacio museístico, en su caso la parte del sótano, todo ello de acuerdo al proyecto redactado por el arquitecto Ramón de Torres López. Con una inversión de 280.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses, una vez se liciten las obras su ejecución permitirá seguir mejorando la dotación cultural de este espacio “como parte fundamental de la ruta cultural que representará el proyecto CAMINA, iniciativa municipal que conectará culturalmente los barrios de La Chanca-Pescadería, Casco Antiguo y Centro, con la puesta en valor del Museo de Arte, el Mesón Gitano, concluida su musealización, y la rehabilitación del antiguo Cine Katiuska, sobre el que también se ha dado el primer paso aprobando la modificación de PGOU para su conservación y puesta en valor como equipamiento público”, ha explicado María del Mar Vázquez. Llevada a cabo esta parte del proyecto promovido por el Ayuntamiento sobre el Museo Doña Pakyta quedarían, por tanto, para su ejecución definitiva, las obras de adecuación de los jardines y construcciones auxiliares, de adaptación del local para restauración o la parte dedicada a 'souvenirs', pendiente en su caso de financiación, con una inversión estimada en unos 800.000 euros. Mejoras señalética playas En la Junta de Gobierno de hoy también se ha adjudicado, a propuesta del Área de Presidencia y Planificación, el contrato menor de servicios de reparación del mobiliario de señalización y reposición de cartelería de las playas urbanas del municipio de Almería para esta temporada, a la empresa 'Xizom Business Management S.L.' por importe de 17.908 euros. Con este contrato el Ayuntamiento acometerá la tareas de reparación o reposición de aquellos soportes, paneles o columnas informativas existentes en nuestras playas que ofrecen al usuario información sobre localización o emplazamiento de servicios, teléfonos de interés, etc... Concurso Exorno de Altares Finalmente, a propuesta del Área de Promoción de la Ciudad, se ha aprobado también la convocatoria del Concurso de Exorno de Altares del Corpus Christi 2021, autorizando el gasto correspondiente a los premios que se otorgarán (1.650 euros). Los altares presentados a concurso deberán estar situados en las calles del itinerario oficial de la procesión del Corpus, o en las circundantes (sin interrupción del tráfico rodado), y totalmente terminados antes de las 11:00 horas del día 6 de junio. La propuesta de acuerdo incluye el establecimiento de cinco días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, realizada a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, para la presentación de solicitudes, a través del Registro General de Ayuntamiento de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

