Cazorla: “Los almerienses no podemos permitirnos ni un bombero menos”

miércoles 02 de junio de 2021 , 19:53h

Ciudadanos se reúne con representantes sindicales del Cuerpo de Bomberos y atiende sus demandas ante los planes del equipo de Gobierno

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, se ha reunido con representantes sindicales del Cuerpo de Bomberos de la capital almeriense, recogiendo su preocupación por la intención del equipo de Gobierno de recortar la actual plantilla disponible las 24 horas del día (15 bomberos en Almería, y 3 en Gérgal), y dejarla en 13 bomberos para todo el término municipal de la ciudad de Almería y para el convenio mediante el que se presta servicio a otros municipios. “No se debe jugar con algo tan sensible como la seguridad y la tranquilidad de los almerienses, y por tanto, sería un tremendo error, además de peligroso, recortar la actual plantilla de bomberos, que viene realizando un espléndido trabajo desde hace años incluso en lugares donde no les tocaría a ellos prestarlo, como en Níjar”, ha advertido Cazorla.



A Ciudadanos le han trasladado los propios bomberos que les quieren recortar ese servicio actual 15+3, que es posible gracias al convenio con la Diputación Provincial; un acuerdo que pasó por el pleno del Ayuntamiento a finales del pasado año, y valorado en 900.000 euros. “Ahora, el equipo de Gobierno parece que trata de justificar este inaceptable recorte argumentando que esos 900.000 euros no cubren el actual servicio 15+3 durante las 24 horas, de modo que podría estar faltando dinero para pagar el mantenimiento de los vehículos, gasolina, y otros costes”, ha explicado el edil naranja.



Para Miguel Cazorla, la solución “nunca debe ser dejar sin servicio a la ciudadanía, o prestar un servicio deficitario, y tampoco debe perjudicar a los bomberos”. “Con la fórmula 15+3 ya se ven apurados en ciertas ocasiones, así que, si encima recortamos en personal, puede ser peligroso para la seguridad ciudadana y para los propios bomberos. La solución pasa por revisar el convenio vigente, ampliando la cantidad que Diputación aporta al Ayuntamiento, aunque también se pueden poner encima de la mesa otras soluciones intermedias, como que los meses de julio, agosto, diciembre, o sea, meses de periodos vacacionales más complicados, llegar a un entendimiento para que el servicio prestado sea siempre el adecuado”.



Además, desde Ciudadanos señalan otro problema añadido: de 117 plazas contempladas en el catálogo de bomberos de la ciudad de Almería, sólo hay actualmente cubiertas 90 plazas. “Es decir, a día de hoy faltan 27 bomberos en Almería; no sólo no podemos permitirnos recortar en personal, sino que hay que esforzarse para ampliar la plantilla de bomberos, de modo que apelamos al equipo de Gobierno a cubrir esas plazas dentro de la normativa legal vigente”.







Deuda millonaria histórica de la Diputación con el Ayuntamiento



“El Ayuntamiento de Almería debe reclamar a la Diputación la deuda histórica millonaria por el servicio de bomberos en otros municipios”. Así se ha expresado Cazorla, quien ha aprovechado para recordar, tal y como viene haciendo durante los últimos años, que la institución provincial adeuda a la capital almeriense “millones de euros” a cuenta del servicio de bomberos que nunca se ha cobrado.



“El Ayuntamiento de Almería debe llegar a un acuerdo para reclamar esa deuda acumulada en los últimos tiempos por la prestación del servicio de bomberos en Níjar y en municipios del Bajo Andarax y Nacimiento”, ha ahondado, haciendo hincapié en que, si no se alcanzara dicho acuerdo, “deberíamos plantearnos calcular el importe que se adeuda, que según las estimaciones puede rondar los 20 millones de euros, y reclamarlo por la vía judicial”. Cazorla ha recordado el acuerdo plenario según el cual, desde el 1 enero de 2019, el Ayuntamiento capitalino dejaría de prestar el servicio de bomberos en Níjar, ya que éste municipio sobrepasa los 20.000 habitantes desde hace años, de modo que, por ley, le compete a su Ayuntamiento la prestación de dicho servicio, “aunque sabemos que existe un convenio para que los Bomberos del Levante presten el servicio, si bien dicho convenio aún no ha entrado en vigor, y el servicio lo sigue prestando todavía el Ayuntamiento de Almería”.



Desde hace dos años, la Diputación otorga al Ayuntamiento 900.000 euros para la prestación del servicio de bomberos. No obstante, como ha recordado Cazorla, “la deuda acumulada en las últimas décadas antes de la firma de ese convenio es millonaria, un dinero que pertenece a los vecinos de Almería capital, y es intolerable que sigamos un día más en esta situación, a la que hay que ponerle fin de una vez por todas”, ha advertido, subrayando que, entre los años 2008 y 2017, los bomberos de la capital han realizado más de 500 actuaciones en Níjar, y cada vez que hacen una salida a Níjar, la capital se queda con seis bomberos menos.