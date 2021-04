Capital Ampliar Iberdrola suministrará la electricidad municipal lunes 19 de abril de 2021 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El contrato incluye mejoras para la instalación de energía solar fotovoltaica La portavoz municipal del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha informado hoy de la adjudicación de los contratos de suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento de Almería y de la gestión de los Centros Municipales de la Mujer, por un importe total de 6.686.307,60 euros. El contrato de suministro de energía eléctrica a las instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Almería se ha adjudicado a la mercantil 'Iberdrola Clientes S.A.U.', por el plazo de un año y por un importe total de 5.252.457,60 euros. Tres han sido las ofertas concurrentes al procedimiento de licitación iniciado por el Ayuntamiento para la contratación de este servicio. Vázquez ha destacado, como mejoras incluidas en su oferta por la empresa adjudicataria, el origen renovable de la energía suministrada por la mercantil, así como la aportación de una instalación de energía solar fotovoltaica de 50 kw para autoabastecimiento. Además de esto, y como parte del contrato, seguirán sumándose hasta doce nuevas estaciones de recarga para vehículos eléctricos en instalaciones municipales (Jefatura Policía Local, Casa Consistorial, Centro Zoosanitario o garajes públicos, entre otras). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

