Cortada una entrada a Almería desde la A-7 al volcar un camión-grúa con un herido leve

Un hombre ha resultado herido en el vuelco del camión-grúa que conducía en la A-7, lo que ha provocado el corte del acceso a la capital de Almería desde la autovía, sentido Murcia. Según ha informado el 112, el accidente de tráfico, registrado en el kilómetro 786, afecta a la salida Rambla Federico García Lorca de la ciudad. En el vuelco del camión-grúa, cuyas circunstancias se investigan, ha resultado herido leve el conductor. Efectivos trabajan en estos momentos en la retirada del vehículo y la limpieza de la calzada.

