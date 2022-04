Capital Tramo provisional carril bici que se deshabilita Corte provisional del carril-bici por las obras del Paseo Marítimo martes 26 de abril de 2022 , 17:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo del desarrollo de las obras de prolongación del Paseo Marítimo que ejecuta la Dirección General de la Costa y el Mar, a partir de hoy quedará deshabilitado el carril bici provisional que discurre, en paralelo a Avda Cabo de Gata hacia Levante, desde el final del Paseo Marítimo hasta el puente sobre el río Andarax. Dicho tramo quedará habilitado exclusivamente al paso de peatones y muy limitado de espacio, al encontrarse junto a zona de obras, por lo que se ruega se extremen las precauciones en el caso de transitar junto a dicha zona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

