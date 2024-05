Capital Ampliar Cortes de tráfico en el Parque Nicolás Salmerón y la Carretera de Ronda miércoles 22 de mayo de 2024 , 08:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha anunciado que mañana miércoles 22 y jueves 23 de mayo se producirán cortes de tráfico en diferentes zonas de la ciudad. En primer lugar, se realizarán trabajos en el Parque Nicolás Salmerón, que afectarán a la circulación del parque en dirección centro ciudad, entre la Avda. del Mar y la calle Socorro. El estacionamiento de vehículos estará prohibido en esta zona. El miércoles 22, a partir de las 15.30 horas y hasta las 20.00 horas, se realizarán trabajos en dos fases. En la primera fase, se afectará a la circulación del Parque Nicolás Salmerón, dirección centro ciudad, entre la Avda. del Mar y la calle Socorro. En la segunda fase, se realizarán trabajos con afectación del tráfico en la Vía Parque. El jueves 23, a partir de las 16.00 horas y hasta las 21.00 horas, se realizarán trabajos con afectación del tráfico en la Vía Parque. En dirección Málaga, desde el cruce de la Fuente de los Peces, la circulación accederá a los carriles actuales en dirección Centro Ciudad (contrasentido) hasta la rotonda de Pescadería. En dirección Centro Ciudad, se establecerá en doble sentido de circulación, accediendo inicialmente por el interior del Puerto de Almería, primera rotonda, para facilitar los accesos de los autobuses urbanos y metropolitanos, y salida de nuevo a la rotonda de Pescadería, dirección centro ciudad, y continuar por la Vía Parque/Ctra de Ronda/Avda. Cabo de Gata. Además, se producirá un corte de tráfico en la Carretera de Ronda mañana miércoles 22, de 11.00 a 12.00 horas, a la altura del número 101. Se dejarán libres los dos carriles ascendentes dirección norte, y el carril izquierdo, sentido descendente. Es importante recordar que los conductores deben adaptarse a estos cambios y respetar las indicaciones de los señales de tráfico y los agentes de tráfico. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

