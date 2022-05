Capital Cortes de tráfico en la capital por distintos eventos viernes 27 de mayo de 2022 , 17:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo de la celebración de diferentes actos el sábado 28 y el domingo 29 de mayo, se verán afectadas las siguientes vías urbanas de la ciudad: ROMERIA DE EL ROCÍO 2022 FECHA: Sábado, 28 de mayo 2022 HORARIO: De 10.00 a 13.30 horas ITINERARIO: Misa de Romeros en la Iglesia de San Pedro y posterior salida de la procesión (sobre las 11.30) por Plaza de San Pedro, Emilio Langle, Plaza Flores, Virgen de la Soledad, (parada de 10 minutos en la Iglesia de Santiago) Hernán Cortés, Tiendas, Jovellanos, Real, Gravina, y Plaza Virgen del Mar. (entrando 10 minutos a la Iglesia de la Patrona de Almería ). DESFILE DE CARROZAS EN LAS FIESTAS DE LA CAÑADA FECHA: Sábado, 28 de mayo 2022 HORARIO: De 18.30 a 21.00 horas ITINERARIO: Salida desde la calle Pío VII (detrás del campo de fútbol), Unión Mercantil, Carretera de Níjar, calle Real, Carretera de Níjar y finaliza en plaza Antonio de Torres. PROCESIÓN DE SAN URBANO EN LA CAÑADA FECHA: Sábado, 28 de mayo 2022 HORARIO: De 20.30 a 21.30 horas ITINERARIO: Salida desde la Plaza Antonio de Torres, calle Real,Cruz de Martos, Playa, Rocío, Huerta Oliver, Carretera de Níjar y finaliza en la plaza Antonio de Torres. I CARRERA SIN HUMO FECHA: Domingo, 29 de mayo 2022 HORARIO: De 10.00 a 11.30 horas ITINERARIO: Salida desde el Hospital Universitario Torrecárdenas, frente al Materno Infantil (calle Hermandad de donantes de Sangre), rotonda calle Hermanos Siret, giro a la izquierda, Avenida del Médico Francisco Pérez Company, Avenida de la Constitución de Cádiz, giro a derecha por calle Selección Española de fútbol 2010, giro a derecha por calle Ciudad de Buenos Aires, giro a la izquierda y entrada al aparcamiento subterráneo del C.C. Torrecárdenas, salida por calle Médico Francisco Pérez Company, Avda. Torrecárdenas y giro a la derecha por la vía lateral ascendente de la avenida. Al llegar al estacionamiento, antes de la rotonda con calle Suflí, se gira a la derecha hacia la zona de estacionamientos, subiendo los corredores por el acceso peatonal hacia la calle Hermandad de Donantes de Sangre, para entrar a Meta, ubicada en la zona peatonal de los Jardines del Hospital Materno Infantil Hospital Universitario Torrecárdenas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

