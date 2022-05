Capital María Vázquez resalta el papel de las mujeres empresarias como Pilar Martínez-Cosentino viernes 27 de mayo de 2022 , 17:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Presidencia y primera teniente de alcalde ha felicitado a la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Almería) por la organización de un nuevo encuentro de ‘AJE en femenino’ La concejala de Presidencia y primera teniente de alcalde, María Vázquez, ha participado en el Círculo Mercantil en el último encuentro de ‘AJE en femenino’, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios y protagonizado por Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta ejecutiva de Grupo Cosentino. Una iniciativa que Vázquez ha aplaudido porque viene a “poner el foco en el papel y en la aportación de las mujeres emprendedoras que con su trabajo y sus ideas, están poniendo y desarrollando proyectos empresariales muy positivos para la economía y la sociedad almeriense”. Acompañada por las concejalas de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y de Seguridad y Movilidad, Paola Laynez y María del Mar García Lorca, respectivamente, Vázquez ha resaltado el trabajo de Pilar en Cosentino: “Tu trabajo, que tiene como base la innovación, la modernización y la internacionalización, no sólo está consolidando a la empresa de tu familia con una proyección y un volumen de negocio espectacular, sino que además se ha convertido en un modelo en el que se reflejan las nuevas realidades y valores de la empresa del siglo XXI”. En el encuentro, moderado por la subdirectora de La Voz de Almería, Antonia Sánchez Villanueva, e introducido por Alejandra Abad, gerente de Muebles Mago, Pilar Martínez-Cosentino ha contado su experiencia como empresaria y puesto en valor “el trabajo que muchas mujeres realizan en nuestra provincia”. “Creo que es importante favorecer el emprendimiento femenino como una manera de desarrollo profesional”, ha señalado, al tiempo que ha mostrado su satisfacción porque “Almería sea la provincia de España con mayor índice de emprendimiento femenino, algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos”. Por su parte, el presidente de AJE en Almería, José González, ha explicado el objetivo de ‘AJE en femenino’. “Con este tipo de encuentros lo que queremos es ensalzar la figura de la mujer dentro del empresariado almeriense, ya que es fundamental para el desarrollo de la provincia”, ha destacado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.