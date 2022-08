Nuevo estacionamiento de vehículos para el partido de fútbol U.D. Almería-Real Madrid C.F

viernes 12 de agosto de 2022 , 22:15h

El Ayuntamiento de Almería informa que, con motivo de la celebración del partido de fútbol U.D. Almería-Real Madrid C.F, el próximo domingo, 14 de agosto, y debido al cierre del Recinto Ferial para el montaje de las infraestructuras de la Feria 2022, se habilitará en esta jornada el uso para el ESTACIONAMIENTO de vehículos, pertenecientes a los asistentes al partido, de los solares previstos como parkings que se utilizan habitualmente durante la Feria. Estos espacios se abrirán al uso a partir de las 19:00 horas.

Los parkings se encuentra ubicados en:

PARKING 1: EXPLANADA DE ESTACIONAMIENTOS DEL ESTADIO.

Estacionamientos convencionales.

PARKING 2: EXPLANADA DE ESTACIONAMIENTOS esquina C/ Algazul, Dra. Milagros Rivera y Avda. Vega de Acá.

PARKING 3: EXPLANADA DE ESTACIONAMIENTOS entre C/ Algazul y calle Bizet

PARKING 4: EXPLANADA DE ESTACIONAMIENTOS entre C/ Algazul y calle Bizet