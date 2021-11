Capital Cortes de tráfico por obras en zona del Parque Nicolás Salmerón y el Paseo San Luis viernes 05 de noviembre de 2021 , 19:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo de los trabajos de renovación de la red de saneamiento que se llevará a cabo en la zona del Parque Nicolás Salmerón y el Paseo San Luis, se producirán cortes de tráfico que afectarán a diferentes calles.



Los trabajos anunciados se ejecutarán por fases de acuerdo a la siguiente programación:



En una primera fase, del lunes 8 al viernes 12 de noviembre, durante las 24 horas, se producirán cortes que afectarán a la calle Parque Nicolás Salmerón, en el tramo comprendido entre las calles Real y Atarazanas. Consecuencia de ello, se desvía el tráfico rodado procedente de la calle Parque Nicolás Salmerón, por calle Atarazanas. Se modifica el sentido de circulación de la calle Atarazanas, incluyendo esta modificación la debida señalización en Avenida del Mar, informando de dicho desvío.



En una segunda fase, los desvíos de tráfico se producirán en el periodo comprendido del 15 de noviembre al 20 de diciembre, durante las 24 horas. El corte afectará a Paseo San Luis, desde Puerta del Mar a calle La Reina. El desvío del tráfico en este punto será por las calles Real Posada del Mar, Pintor Díaz Molina y Hospital. Se modifica el sentido de circulación de la calle Posada del Mar.



Desde el Ayuntamiento se piden disculpas por las molestias durante la ejecución de unos trabajos necesarios en la prestación del servicio de abastecimiento.

