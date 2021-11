Economía Grupo Cajamar eleva su resultado a 62,3 millones de euros, el triple que hace un año viernes 05 de noviembre de 2021 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







La generación de ingresos y el descenso del activo irregular aspectos clave en la gestión de este ejercicio, que asimismo registra más provisiones y coberturas, y anota un nuevo incremento en el nivel de solvencia



Los recursos gestionados minoristas aumentan un 12,1 % hasta los 44.466 millones de euros, favorecidos por el aumento de los depósitos a la vista en un 15,7 % y de los recursos fuera de balance en un 28,1 %, destacando el incremento de un 42 % en el patrimonio gestionado de los fondos de inversión.



El crédito a la clientela sano minorista crece un 5,7 % hasta los 33.169 millones de euros, destacando la financiación concedida a empresas y al sector agroalimentario.





La ratio de eficiencia sin resultados extraordinarios de operaciones financieras mejora 7 puntos porcentuales y se sitúa en el 62 %, apoyada por la reducción de gastos y el incremento de los ingresos.





La calidad de los activos continúa mejorando, facilitada por la gestión de los riesgos dudosos totales, que disminuyen un 19,6 %, y contribuyen a reducir la tasa de morosidad en 1,2 puntos hasta situarla en el 3,9 %, por debajo de la media sectorial; al tiempo que la tasa de cobertura de la morosidad aumenta hasta el 73,3 %, anotando 17,2 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior.





En lo que va de año, las coberturas de activos financieros y no financieros aumentan 441 millones de euros, un 46,6 % más que en el mismo periodo de 2020.



El coeficiente de solvencia registra un incremento de 1 punto porcentual y se sitúa en el 15,7 %, destacando el crecimiento interanual en un 14 % de los recursos propios computables. Por su parte, la ratio CET 1 phased in del 13,3 %, y la fully loaded del 12,7 % cumplen holgadamente los requerimientos regulatorios.



El resultado antes de impuestos a 30 de septiembre se eleva a 96,4 millones de euros, y tras la deducción de impuestos el resultado consolidado neto asciende a 62,3 millones, un 327,2 % más.

Resultados Grupo Cooperativo Cajamar ha continuado mejorando durante el tercer trimestre la calidad de sus activos, en línea con la evolución experimentada a lo largo del año 2021, destinando la mayor parte de los ingresos, obtenidos por la buena evolución del negocio y por resultados de operaciones financieras (ROF), a fortalecer coberturas, provisiones y al saneamiento del activo irregular; lo que a su vez contribuye a reforzar la solvencia del Grupo. Concretamente, ha destinado 441 millones de euros a las coberturas de activos financieros y no financieros, un 46,6 % más que en el mismo periodo de 2020.



Asimismo, la gestión de los activos dudosos sigue facilitando la reducción de la tasa de morosidad hasta el 3,9 %, por debajo de la media sectorial -en agosto situada en el 4,43 %-. Al mismo tiempo, la tasa de cobertura de la morosidad se eleva hasta el 73,3 %, 17,2 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. También en este trimestre del año se ha elevado el coeficiente de solvencia en 1 punto porcentual, hasta el 15,7 %, tras el crecimiento de los recursos propios computables en un 14 %.



La evolución del negocio, con crecimientos positivos en todos los márgenes, junto a la reducción de los gastos de explotación, pemiten obtener un beneficio antes de impuestos de 96,4 millones, tras destinar 441 millones a seguir reforzando coberturas y realizando provisiones, y a elevar su resultado consolidado neto hasta los 62,3 millones, un 327,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.



El incremento del margen de intereses, un 15,5 %, proviene de los ingresos generados por el aumento de la actividad financiera de empresas y familias con la reactivación de la economía, y del ahorro de los gastos por intereses; lo que, unido al buen comportamiento de los resultados de las empresas participadas y de los ingresos por operaciones financieras, eleva el margen bruto hasta los 1.156 millones de euros, un 39,8 % superior al mismo trimestre del año anterior.



Los ingresos por comisiones de la actividad comercial crecen interanualmente en un 6,5 %, a lo que han contribuido especialmente las comisiones generadas por servicios de asesoramiento en internacional, en la actividad de seguros, en mercados financieros y medios de pago, con incrementos interanuales del 63,6 %, 14,1 % , 13,5 % y 10,5 %, respectivamente.



Asimismo, la ratio de eficiencia se sitúa en el 36,9 %, anotando una mejora de 14,8 % respecto al mismo trimestre del año anterior, como consecuencia del empuje de los ingresos, que anotan un 39,8 % más, y la reducción de los gastos. Asimismo, sin los resultados extraordinarios por operaciones financieras, también evoluciona positivamente, con una reducción de 7 p.p., hasta el 62 %. Evolución del negocio La buena evolución de la actividad comercial repercute en el incremento interanual del 9,3 % de los activos totales, hasta los 57.594 millones de euros, y en el crecimiento del volumen total de negocio gestionado, un 8,5 % más, que alcanza los 93.530 millones de euros. Los recursos gestionados minoristas crecen un 12,1 %, respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 44.466 millones de euros, destacando el aumento en un 15,7 % de los depósitos a la vista y en un 42 % de los fondos de inversión.



El crédito a la clientela sano minorista se incrementa en 1.793 millones de euros, un 5,7 % más, hasta los 33.169 millones de euros, siendo de destacar un crecimiento anual de 6,6 % de la financiación concedida al sector agroalimentario respecto al mismo periodo del año anterior.



En relación a las soluciones financieras y flexibilidad de pago dirigidas a aquellos clientes que han tenido dificultades transitorias como consecuencia de la pandemia, del total de moratorias concedidas por importe de 1.036 millones de euros solo quedan vigentes 61,9 millones, siendo la ratio de mora de un 0,4 %. En lo que se refiere a los préstamos con garantía ICO, el saldo vivo ha disminuido a 1.858 millones de euros, de los que un 79 % se ha destinado a empresas y un 8,8 % a familias. Con ello, respecto a la inversión crediticia bruta, los créditos con garantía pública suponen el 5,3 %.



Así, como resultado de su actividad comercial, Grupo Cooperativo Cajamar mantiene la novena posición del ranking por volumen de negocio entre las entidades significativas españolas y la octava por margen bruto.



La banca cooperativa Cajamar sigue potenciando su oferta de productos y servicios de valor y elevando la vinculación de sus más de 3,5 millones de clientes, y avanzando en su estrategia de digitalización. Gracias a ello, supera ya el millón de clientes digitales, un 12,6 % más que el año anterior, de los que 851.000 son usuarios de banca móvil, un 23,7% más que en el mismo periodo del año anterior.



Todo ello gracias al buen hacer de sus 5.330 empleados, a través de sus 898 oficinas, 151 agencias, 1.548 cajeros y sus canales de banca digital, banca electrónica y banca móvil.



Mejora del balance

Grupo Cooperativo Cajamar continúa saneando su balance, gracias a la buena gestión de los riesgos dudosos totales, que anota una reducción de 344 millones de euros, un 19,6 % menos respecto al mismo periodo de 2020, al tiempo que la tasa de cobertura de la morosidad se sitúa en 73,3 %, con un aumento interanual de 17,2 puntos porcentuales.



Por su parte, el volumen de activos adjudicados netos desciende 337 millones, un 25,2 % menos, sin contabilizar el acuerdo de venta de la cartera Jaguar, que se realizará en el último trimestre del año; a la vez que fortalece, junto con el descenso de los riesgos dudosos totales y el refuerzo de coberturas, la tasa de cobertura del activo irregular, incluyendo quitas producidas en el proceso de adjudicación, y se eleva hasta el 65,8 %, anotando una mejora de 10,2 p.p. en la variación interanual.

Aumento de la solvencia y liquidez

El coeficiente de solvencia se sitúa en el 15,7 %, tras registrar un incremento de 1 punto porcentual, siendo de destacar el crecimiento en un 14 % de los recursos propios computables. La ratio CET 1 phased in del 13,3 %, y la fully loaded del 12,7 % cumplen holgadamente los requerimientos regulatorios. Más aún después de las medidas establecidas por el BCE a raíz de la covid-19, registrando un exceso en el cumplimiento de requerimientos phased in de 1.554 millones de CET1, 1.184 millones de T1 y 1.291 millones de exceso en solvencia.



En el tercer trimestre cabe reseñar asimismo la emisión de deuda senior preferred, por 500 millones, con cupón del 1,75 %, que contribuye a que la ratio de MREL se situe en el 15,8 %, lo que anota un exceso de 455 millones de euros sobre el requerimiento intermedio, fijado en el 14 %, y se sigue construyendo los requisitos del MREL fijados por el supervisor para el 1 de enero de 2025.



Por otro lado, los depósitos de clientes continúan creciendo, lo que favorece una nueva mejora de la ratio Loan To Deposits (LTD), que se sitúa por debajo del 84,9 %, inferior en 4,2 p.p. a la registrada en el mismo periodo del año anterior.



Grupo Cooperativo Cajamar mantiene una posición confortable de liquidez con un incremento en el volumen de activos líquidos disponibles de 14.400 millones de euros, incluyendo tanto activos líquidos de alta calidad (HQLA) como otros activos líquidos descontables y depósitos en bancos centrales. Además, el Grupo cuenta con una capacidad de emisión adicional de cédulas hipotecarias de 2.684 millones de euros.



Todo ello se refleja en el cumplimiento holgado de los límites exigidos por la Autoridad Bancaria Europea, con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) del 252,3 % y una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 139 %.



Referente del sector agro

La banca cooperativa Cajamar mantiene su posición de entidad de referencia para el sector agroalimentario, con una cuota de mercado nacional del 15,1 % en el sector primario (agricultura, pesca y ganadería). Su conocimiento sobre este sector le permite disponer de una amplia y especializada oferta de productos y servicios, así como proporcionar asesoramiento técnico especializado y transferencia de conocimiento a empresas, cooperativas y productores.



En el tercer trimestre, Cajamar ha firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el desarrollo de actuaciones dirigidas a mejorar la competitividad, financiación y gestión de la información del sector agrario, pesquero y agroalimentario español; además de proveer líneas financieras para proyectos sufragados con fondos europeos, fomentar una mayor contratación de seguros agrarios y apoyar a las organizaciones asociativas y profesionales del sector.



La Plataforma Tierra, puesta en marcha este año para facilitar y acelerar la generación de nuevas soluciones para sus socios y clientes, ha iniciado sus actividades desarrollando, junto a IBM, modelos de inteligencia artificial destinados a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias.



Cajamar continúa promoviendo la innovación y sostenibilidad del sector agroalimentario mediante investigaciones, estudios y ensayos en sus centros experimentales de Almería y Valencia, que han recibido las visita de 500 profesionales en lo que va de año, y han desarrollado más de 80 acciones de transferencia de conocimiento, presenciales y telemáticas, a las que han asistido 7.500 personas.



Asimismo, en los nueve primeros meses de 2021 Grupo Cajamar ha apoyado al sector empresarial agro con su presencia en ferias, y en la organización de foros y encuentros para dar a conocer los retos a los que se enfrenta el tejido empresarial y las oportunidades que los fondos europeos Next Generation les brindan para la modernización e innovación en sus negocios. También ha tenido presente a las empresas exportadoras, con la firma de convenios sectoriales y empresariales para colaborar en su promoción exterior y dar respuesta a las necesidades de financiación para su expansión nacional e internacional.



Entre enero y septiembre ha seguido compartiendo conocimiento a través de nuevas publicaciones dedicadas al sector, como ‘Enoturismo sostenible e innovador. Modelos de éxito alrededor del mundo’, premiada por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), ‘Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2020’, ‘Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas. Informe 2019’ y ‘Análisis de las exportaciones agroalimentarias. Año 2020’, además de informes de conyuntura sobre distintos mercados.



De otra parte, también presentó el volumen 34 de la colección de estudios Mediterráneo Económico, que con el título ‘El futuro de las pensiones en España’, ha sido coordinado por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz.



Modelo de banca cooperativa

El modelo de banca cooperativa de Cajamar se caracteriza por su apoyo a las personas, las empresas y los sistemas productivos locales, promoviendo la economía social y solidaria, y manteniendo en el centro de su estrategia una política de sostenibilidad entendida en su triple componente: económico-financiero, social y ambiental.



En 2021 BCC-Grupo Cajamar ha elaborado su Plan Director de Finanzas Sostenibles, al objeto de consolidar y reforzar su cultura sostenible, dar respuesta al amplio especto regulatorio en el que están involucrados gran número de órganos reguladores a nivel europeo e internacional, y contribuir a establecer la hoja de ruta de descarbonización para reducir las emisiones de CO2, alcanzando las cero emisiones netas antes de 2050 y acompañando a sus socios y clientes en todo el proceso de transición justa hacia una economía baja en carbono. A su vez, Grupo Cajamar se ha posicionado a la cabeza del sector financiero en la gestión de riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, conforme al informe Rating de riesgo ASG Sustainalytics, que le otorga una calificación de rating ASG de 8,4 (riesgo insignificante), mejorando la puntuación de 13,7 (riesgo bajo) obtenida en 2020.



Asimismo, BCC-Grupo Cajamar forma parte de diferentes organizaciones orientadas al fomento de las finanzas sostenibles y a la lucha contra el cambio climático. Está adherido a los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas; es miembro de la UNEP FI, signatario fundador de los Principios de Banca Responsable; reporta su huella de carbono a Carbon Disclosure Project (CDP), con una valoración A- que le posiciona entre las empresas líderes y más avanzadas por su desempeño y la transparencia de su gestión medioambiental; así como apoya y sigue las recomendaciones del Task Force Climate Financial Disclosure (TCFD) en materia de Finanzas Sostenibles. Además, recientemente se ha adherido a la iniciativa Science Based Targets comprometiéndose a establecer los objetivos de reducción de emisiones Net Zero.



Grupo Cajamar también ha puesto en marcha iniciativas financieras que permiten avanzar en la medición y el perfeccionamiento de nuevos indicadores que contemplan el cambio climático y otros aspectos ambientales; su impacto en la cartera, así como otras acciones orientadas a la transparencia y gestión de la huella de carbono.



En relación con la transparencia y gestión, Grupo Cajamar calcula cada año su huella de carbono y compensa el 100 % de sus emisiones, procediendo de fuentes renovables el total de su consumo de energía.



Asimismo, el Grupo Cajamar está comprometido con la inversión socialmente responsable mediante el establecimiento de criterios de exclusión, estrategias valorativas y vinculaciones no deseadas, teniendo fijadas una serie de exclusiones para la transición ecológica así como exclusiones de carácter ético. 