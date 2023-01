Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Cosas que hay que saber antes de reformar la cocina Escucha la noticia La mayoría de la gente elegiría la cocina si solo pudiera renovar una habitación de la casa. Todo el mundo tiene una visión de cómo sería su cocina ideal, pero muchas veces no se sabe por dónde empezar. Por eso el consejo más encarecido al reformar este importante espacio del hogar es contratar a expertos antes de empezar cualquier trabajo. Tal es el caso de Áltico, tienda de cocinas en Málaga que tiene a los mejores profesionales que trabajan con materiales de calidad superior para diseñar y dar vida a espacios. No obstante, antes de llamar a los expertos conviene buscar imágenes en revistas o en internet de lo que se quiere. Hay miles de ideas para cocinas muy bonitas. Desde la rústica y rural, hasta la minimalista, la nórdica o las de estilo industrial. Al menos un concepto aproximado se debe tener en claro. 4 cosas que considerar para reformar la cocina La reforma de las cocinas en Marbella requiere una cuidadosa preparación. Hay que tener en cuenta numerosos factores a la hora de hacer magia con el espacio y el presupuesto. Por lo tanto, es indispensable considerar escrupulosamente el plan antes de usar un mazo para empezar a demoler paredes y suelos. ¿Es realista?, ¿es capaz de satisfacer tanto las necesidades prácticas y funcionales como los deseos estéticos dentro del margen disponible en el presupuesto? Aquí se muestran cuatro cosas que se aconsejan hacer para poner en marcha todo el proceso de obras en las cocinas en Mijas para que no haya decepciones. Tomar una decisión sobre la metodología del proyecto Como es lógico, se debería trabajar con una empresa de diseño y construcción. Incluso por muchas sugerencias que se hagan en cuanto a practicidad y belleza, lo mejor es contar con expertos. Independientemente de cómo decidas enfocar un proyecto, es fundamental que se implique a otras personas con experiencia en reforma de cocinas para obtener una perspectiva mayor y mejor. Pero, no por esto hay que desechar las propias ideas y lo que se quiere lograr al hacer las obras. No importa que se busque ayuda profesional. El dueño de la cocina debe implicarse en todas las fases del proyecto para un óptimo resultado. 2. El tiempo que se necesitará para el proyecto Es valioso dedicar tiempo suficiente al diseño y a la construcción de las cocinas Fuengirola. Lamentablemente, la mayoría de los propietarios tienden a subestimar el tiempo que llevará cada fase. Lo recomendable es dejar un margen de maniobra entre la fase de diseño y el tiempo de las obras. Durante unos días, hay que dejar a un lado el diseño y hacer un esfuerzo por no pensar demasiado en él. Al cabo de un tiempo, es probable que surjan ideas originales que harán que el diseño inicial pase de bueno a genial. Se puede empezar a generar un calendario de construcción una vez que se tenga un diseño completo, incluidas las selecciones de electrodomésticos y materiales. Hacer una lista de todo lo que hay que ejecutar y asignar un tiempo estimado general a cada elemento es lo mejor para optimizar los trabajos. 3. Un margen para imprevistos No hay que olvidar dejar un lapso de maniobra en la agenda, tanto para los dueños como para la empresa. Por muy meticulosamente que se levante un proyecto de reforma, siempre aparecerán elementos que escapen del control. Encontrar algo que no se podía prever no es raro. Cosas como el deterioro y la fontanería imprevista en las paredes entran en esta categoría. Todo debe tomarse en consideración. 4. Revisar la lista de prioridades No se tiene por qué hacer concesiones si el presupuesto no permite construir una cocina ideal de una sola vez. Más bien, se puede ejecutar el proyecto por etapas. En tal sentido, hay que comenzar por las labores que deben ejecutarse con premura. Por ejemplo, a menudo se necesitará la instalación eléctrica, la infraestructura, los armarios y la distribución lo antes posible. Sin embargo, las modificaciones menores, como azulejos nuevos, grifos caros y accesorios de iluminación de lujo, pueden esperar hasta más adelante. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)