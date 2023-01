Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar ¿Por qué hacerse un injerto capilar? Escucha la noticia Puede resultar difícil controlar el debilitamiento o la caída del cabello. Es habitual buscar soluciones en las estanterías de los supermercados, pero no hay ninguna garantía de que un producto disponible en el mercado le resulte útil. La cirugía de trasplante capilar es un método de eficacia probada para conseguir una cabellera más abundante. Cuando se realiza correctamente y de acuerdo con sus necesidades individuales, puede ser muy beneficioso. Sin embargo, debe buscarse un lugar de reconocida trayectoria, con médicos altamente calificados que sepan guiar al paciente desde el primer día hasta después de realizada la cirugía. Es así como aparecen en la escena las clínicas de injerto capilar Dr. Pelo que cuentan con años de experiencia y miles de casos exitosos. 1. Más seguridad en sí mismos En muchos sentidos, tener el pelo más grueso y con más volumen puede aumentar la autoconfianza y la estima propia. Con un cabello más abundante, el lugar de zonas de la cabeza con calvicie o alopecia no habrá preocupación para peinados estratégicos para disimular. Tampoco será necesario llevar gorros para cubrir la calvicie. Asimismo, con el injerto capilar en Madrid tendrá un aspecto más joven y fresco. En otras palabras, dará la confianza necesaria para dar lo mejor de sí mismo en una gran variedad de entornos de la vida cotidiana. 2. No más trucos ni productos inservibles Hay varios procedimientos de restauración del cabello y los productos disponibles en las tiendas como tónicos y champús hacen afirmaciones increíbles. Suelen ser caros y, con el uso diario, su coste impacta el presupuesto con el pasar del tiempo. Cuando no se obtienen los resultados espectaculares que se desean, puede volverse difícil no solo para el bolsillo, sino también para la autoestima y el espíritu. Con el injerto capilar en Sevilla, se tendrá una operación que se sabe de antemano que funcionará porque un cirujano plástico certificado respalda los resultados. 3. Precios económicos El coste de adquirir diversos y frecuentes productos de restauración capilar puede acumularse con el tiempo. Aunque el trasplante capilar tiene un mayor coste inicial, se acabará ahorrando dinero a largo plazo al utilizar menos procedimientos alternativos. Por otra parte, las lociones, champús y cremas no son tan efectivas como un injerto capilar en Córdoba que sí garantiza el crecimiento del cabello en zonas completamente calvas. Al final, se gastará el dinero de una manera extraordinaria con iguales resultados. 4. Resultados desestresantes La calvicie y la caída del cabello pueden ser muy estresantes para quien lo padece, sobre todo en ciertos entornos sociales. El injerto o trasplante capilar puede ayudar a disminuir el estrés en torno a la apariencia. Además, es altamente efectivo y puede durar hasta tres décadas si se siguen los consejos del médico tras la operación. Cuando las personas están más a gusto con su aspecto, podrán expresar lo mejor de sí mismas sin sentir la necesidad de estar pendiente de manera constante por su apariencia. 5. Resultados naturales Mediante el trasplante capilar, las zonas calvas o debilitadas reciben un impulso de crecimiento utilizando los propios folículos pilosos del paciente. No se emplean productos agresivos ni sustancias artificiales. En su lugar, el propio cuerpo de la persona que se hace el injerto hace el trabajo y los resultados son impresionantes y totalmente naturales. ¿Qué hacer tras el injerto capilar? Toda operación genera una herida y como toda herida genera costras. Para eliminar estas costras, hay que lavarse el cuero cabelludo con champú. No debería haber más signos de sangre seca o costras en el cuero cabelludo después de unos 7 a 10 días. Pero, no hay que lavar el cuero cabelludo antes de haber cumplido 14 días del trasplante. Tras dos semanas se puede empezar a lavar el pelo con normalidad. Después de la intervención, y cuando el médico lo indique, se permite lavarse el pelo más de una vez al día si es necesario. El éxito de esta intervención está en los cuidados postoperatorios que deben seguir. Por eso, prestar atención a lo que diga el doctor al dar de alta al paciente es de vital importancia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)