Cosentino City Barcelona y Casa Decor celebran un encuentro con profesionales del diseño y el interiorismo

jueves 23 de septiembre de 2021 , 16:31h

Tras el éxito de la edición celebrada en junio en Madrid, “Afterwork Casa Decor y Cosentino City Barcelona” recibió ayer a prestigiosos estudios de diseño, interiorismo y arquitectura de Cataluña. Cosentino City Barcelona, que en pocas semanas celebra su primer aniversario, supone un showroom 2.0 donde la digitalización y la experimentación de los materiales son protagonistas.









Cosentino City Barcelona y Casa Decor, la muestra de referencia en interiorismo, diseño, tendencias y lifestyle de España, celebraron ayer el exclusivo encuentro “Afterwork Casa Decor y Cosentino City Barcelona” en el espectacular showroom que la multinacional española tiene en Avinguda Diagonal, 497. Tras el éxito que tuvo esta iniciativa el pasado mes de junio en Cosentino City Madrid con interioristas participantes en la edición 2021 de Casa Decor, repiten ahora la experiencia en el “Cosentino City” de la Ciudad Condal.



Estudios top como ALFONS & DAMIAN, CIRCULOCUADRADO, COTON ET BOIS, EGUE Y SETA, HERES ARQUITECTURA, MANUEL TORRES DESIGN, MOLINS DESIGN, NEXT ARQUITECTURA, PIA CAPDEVILLA, SARA FOLCH INTERIOR DESIGN, CLYSA Y THE ROOM STUDIO no quisieron perderse la ocasión de disfrutar de este encuentro para intercambiar sinergias y experiencias en un entorno único, rodeados de las innovadoras y sostenibles superficies by Cosentino.



Casa Decor y Cosentino tienen una larga historia en común desde hace más de dos décadas. En las 25 ediciones en las que ha participado Cosentino, se ha afianzado una estrecha relación entre ambas firmas que, año tras año, se consolida con nuevas propuestas en materiales para la arquitectura y el diseño, presentes en la imprescindible cita para el mundo de la decoración y el interiorismo. El acto estuvo presidido por Alicia García Cabrera, directora de Casa Decor, e Isabel Martínez-Cosentino Ramos, showroom manager de Cosentino City Barcelona.



Alicia García Cabrera: “Para Casa Decor cualquier propuesta que nos llega de Cosentino siempre es un orgullo ya que evoca nuestra trayectoria en común y una gran apuesta por el diseño. Desde los años 90, Casa Decor ha sido testigo de la irrupción del diseño y el interiorismo en nuestros hogares y en los espacios públicos. En todas las ediciones se presentan nuevas propuestas por parte de las marcas y profesionales participantes que serán incorporadas a las casas en un futuro cercano. Casa Decor, como la gran plataforma de diseño y tendencias, avanza todas estas novedades que cada día se incorporan con más velocidad a nuestra vida cotidiana.



Además, una acción en el corazón de Barcelona, una ciudad que es muy importante en nuestra historia, nos permite saludar a nuestros queridos amigos y participantes de muchas ediciones en un lugar de vanguardia como es Cosentino City Barcelona, y así poder compartir el éxito de Casa Decor 2021.”



Isabel Martínez-Cosentino Ramos: “El Diseño nos ha acompañado durante más de 40 años, siendo el componente transformador de la compañía Cosentino. Nacimos de una cantera muy pequeña de un pueblo de Almería y desde allí hemos llegado a más de 110 países de los cinco continentes, con más de 140 instalaciones propias, entre las que se encuentran los innovadores “Cosentino City´s”, como este de Barcelona. Recibir hoy aquí a la organización y dirección de Casa Decor, acompañadas además de grandes profesionales del sector, es un paso más en esta perfecta alineación de Cosentino con el mundo y la comunidad del Diseño.”



El evento contó con la presentación de las tendencias que marcaron Casa Decor 2021 y una muestra de las últimas colecciones de color que ha lanzado Cosentino al mercado bajo firmes criterios de diseño y sostenibilidad. Asimismo, Cosentino presentó a los asistentes la reciente iniciativa “C Top Designers”, un innovador programa integral de relación y colaboración con estos profesionales para crear sinergias, llevar a cabo proyectos de gran valor y prestigio para el sector, compartir una misma visión del diseño, y convertir la creciente red de Cosentino City´s en su punto de referencia, experiencia e inspiración.





Cosentino City Barcelona

Cosentino City Barcelona, que en pocas semanas celebrará su primer aniversario, es un showroom enfocado a los arquitectos y diseñadores, donde la digitalización y la aplicación de la tecnología más vanguardista son cruciales. Ser una plataforma integral de inspiración; un punto de encuentro, asesoramiento y trabajo; y ofrecer una mayor y mejor experiencia al profesional, es el objetivo principal de Cosentino City. Con aproximadamente 700 m2 de superficie, Cosentino City Barcelona cuenta con múltiples áreas donde las marcas Silestone, Dekton y Sensa by Cosentino dan forma a diferentes y sorprendentes aplicaciones. Espacios digitalizados con la última tecnología, áreas polivalentes, zonas de eventos, galerías de materiales y aplicaciones, y diversas zonas de trabajo conforman un showroom único para la industria.