‘Costa de Almería’ conoce la oferta de ‘Mundo Aguilón Golf’ y ‘Mar de Pulpí’

miércoles 21 de abril de 2021 , 15:15h

El diputado de Turismo y el alcalde visitan el Campo de Golf y el complejo de turismo deportivo ubicado en primera línea de costa en San Juan de los Terreros







El diputado de Turismo, Fernando Giménez, y el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, han visitado las instalaciones los residenciales referentes del turismo deportivo de este municipio: ‘Mundo Aguilón Golf’ y ‘Mar de Pulpí’. La oferta complementaria de estos dos complejos supone un impulso para la oferta complementaria de uno de los dos mayores exponentes del turismo geológico y de sol y playa de la provincia: la Geoda de Pulpí y San Juan de los Terreros.



Mundo Aguilón Golf es el mejor campo de desértico de Europa y el más oriental de la provincia de Almería. Rodeado por el Monte Aguilón, se sitúa a cinco minutos del mar y muy próxima a la Geoda de Pulpí. Por su parte, Mar de Pulpí es un enclave especializado en turismo familiar y turismo deportivo con unas instalaciones del más alto nivel.



Giménez ha destacado la importancia que tiene para ‘Costa de Almería’ contar con centros turísticos especializados y con profesionales que favorecen que el destino almeriense alcance la excelencia: “Desde la Diputación apoyamos a todos los segmentos turísticos y Mundo Aguilón y Mar de Pulpí favorecen la desestacionalización y son un referente para deportistas y familias que buscan clima, instalaciones y oferta complementaria”.



Un sueño hecho realidad. El Mejor Campo Desértico de Europa muy cerca de ti. Un gran campo de golf a menos de 5 minutos del mar y rodeado por el monte Aguilón. Contamos con una temperatura excecional todo el año, realmente no te podemos decir más, ven y disfruta!!!



