La Diputación de Almería se consolida como la más inversora en obra pública de Andalucía

miércoles 21 de abril de 2021 , 15:22h

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) confirma el liderazgo de la Diputación de Almería como la más inversora en obra pública de toda Andalucía por segundo año consecutivo. Así lo expone en su informe anual de 2020, en el que la Institución Provincial almeriense adjudicó una partida económica cercana a los 25 millones de euros para la mejora, mantenimiento y construcción de infraestructuras.



Además, otro dato significativo de este estudio se encuentra en la confirmación de la Diputación de Almería como la más inversora por segundo año seguido, ya que en 2019 también capitaneó a nivel económico este tipo de inversiones. Otro aspecto a destacar reside en que, de los casi 25 millones en adjudicaciones de la Diputación de Almería en 2020, 21,4, es decir, el 86,6% de las adjudicatarias fueron empresas andaluzas.



Por otro lado, estas cifran cobran mayor relevancia, como señala el diputado de Fomento, Óscar Liria, al producirse en el año de la pandemia con un sector de la construcción que ha estado parado durante meses: “hemos conseguido mantener el nivel de licitaciones y adjudicaciones a pesar de las dificultades que ha generado la pandemia”, y añade que, “también hemos invertido cerca de 20 millones de euros más en licitaciones y en la contratación de servicios externos asociados a las obras que CEACOP no computa en su informe”.



Óscar Liria valora positivamente estos datos y afirma que “esta realidad responde a la apuesta inversora de la Diputación de Almería como ayuntamiento de ayuntamientos para dotar a los municipios de la provincia de más y mejores servicios públicos que redunden en la mejora de la calidad de vida de todos los almerienses. La inversión en obra pública es una de las grandes herramientas con las que contamos para vertebrar el territorio e igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan”.



En esta línea, Liria pone de relieve que con estas inversiones “contribuimos a luchar contra la despoblación y fomentar el empleo en uno de los sectores más importantes para la economía provincial”, y ha recordado la puesta en marcha en 2020, dentro del ‘Plan Almería’ para la recuperación de la provincia, de los Programas ‘Coopera’ y ‘Acelera’, que reactivaron las inversiones tras la parte más dura del confinamiento.



En este sentido, el diputado de Fomento destaca el liderazgo de la Diputación de Almería, que se sitúa por encima en inversión en este ranking de otras instituciones provinciales que atienden a una población mucho mayor y que disponen de una partida presupuestaria anual más elevada que la almeriense, como el caso de Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz o Córdoba.



Asimismo, Óscar Liria explica que estos datos tan positivos en cuanto a inversión que protagoniza la Diputación de Almería responden a la política en materia de infraestructuras que lleva a cabo el equipo de Gobierno ya que, como apunta, “en los pliegos de contratación se establece un sistema que valora la calidad y el precio, mientras que otras instituciones simplemente se ciñen a la subasta, a la cuantía económica. Gracias a esta decisión nos aseguramos que las empresas que se presentan a la licitación han realizado un estudio pormenorizado de la obra en cuestión, a través de aspectos como una realista programación y un completo análisis de sus peculiaridades”.



De ahí, detalla el diputado, que “la gran mayoría de empresas adjudicatarias sean andaluzas y, de estas, la mayor parte son de la provincia de Almería. Han tenido que valorar cada proyecto minuciosamente para optar a la obra, ofrecer soluciones y adecuar sus recursos a la obra a realizar. De esta manera, además, nos aseguramos una mayor garantía en la ejecución del proyecto”.



Por otro lado, el diputado ha señalado que otras diputaciones no se encargan de asumir todo el proceso en la construcción de infraestructuras, sino que esa inversión la transfieren a los ayuntamientos para que ellos acometan el proceso. En el caso de la provincia de Almería, precisa Liria, “este sistema no resulta eficaz, ya que la mayoría de nuestros pueblos son pequeños, menores de 20.000 habitantes, y disponen de pocos recursos. Damos servicio a los ayuntamientos asumiendo todo el proceso con lo que también ganamos agilidad administrativa, y las bajas en la adjudicación repercuten en ahorro para los municipios”.



El diputado de Fomento especifica que el liderazgo inversor de la Diputación de Almería se consigue “a través de una planificación plurianual, de modo que en cuanto llega la inversión el proyecto ya está redactado, licitado y adjudicado. Continuamente hablamos con los alcaldes para contemplar las necesidades de sus municipios en los Planes Provinciales para que, entre todos, sigamos mejorando la provincia de Almería”.



Por último, el diputado de Fomento ha elogiado y felicitado a los funcionarios del Área por su “compromiso e implicación, que han hecho posible que hayamos agilizado las inversiones en el momento más difícil que jamás hemos vivido. Han estado a la altura y ello también ha colaborado al mantenimiento y creación de puestos de trabajo en el sector”.