‘Costa de Almería’ deslumbra a Europa con la etapa final de La Vuelta Ciclista a Andalucía

sábado 22 de mayo de 2021 , 20:22h

La prueba autonómica ha concluido en el Levante almeriense, con un recorrido de 114 km con salida en Vera y meta en Pulpí con las cámaras de Eurosport y Canal Sur como testigos





El destino ‘Costa de Almería’ vuelve a vincularse con el ciclismo como uno de los mejores lugares del mundo en los que practicar este deporte. Un clima excelente, numerosos aficionados y carreteras propicias para ello, convierten a la provincia de Almería en un enclave perfecto para los amantes de este deporte. La 67 edición de La Vuelta Ciclista a Andalucía ha finalizado en el Levante almeriense, con una espectacular etapa de 114 km con salida en Vera y meta en una de las joyas de la naturaleza más espectaculares del mundo, la Geoda de Pulpí.



En lo deportivo, el británico Ethan Hayter, del equipo INEOS impuso su velocidad en la línea de meta, con una accidentada llegada en la que Daril Impey (Israel) y Robber Stannard (Bike Exchange) cayeron a falta de 20 metros para cruzar la meta. ‘SuperMan’ López certificó su triunfo en la general, en una etapa en la que no pasó apuros para mantener el amarillo.



El vicepresidente de Diputación y diputado de Deportes, Ángel Escobar, ha afirmado que “la provincia de Almería sigue estando de enhorabuena por las enormes posibilidades que tenemos para practicar deporte durante los 365 días al año. Precisamente 2021 es el año del ciclismo en Almería. Hoy hemos tenido la oportunidad de disfrutar de La Vuelta a Andalucía y más adelante lo haremos de dos etapas de la Vuelta Ciclista a España, sin olvidar La Clásica o la Titan Desert. La Diputación Provincial va a seguir apostando por este tipo de eventos que unen deporte y turismo, un turismo de calidad y sostenible”.



El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha destacado que “la Vuelta Ciclista a Andalucía termine en nuestro término municipal es un orgullo y todo un prestigio para nuestro pueblo, que cada día está más presente no solamente a nivel provincial y autonómico, sino también a nivel nacional y mundial”. Tenemos una joya como es la Geoda, que hoy ha estado presente en la Vuelta Ciclista, y el turismo cada vez está más presente en nuestro municipio. Eventos deportivos de estas características son importantísimos para Pulpí, por lo que quiero agradecer a la Junta de Andalucía y Diputación de Almería por el apoyo incondicional que siempre tienen hacia nuestro municipio, y estas pruebas son un reflejo de ello, así que muchísimas gracias a todos, y orgullosos de este gran evento deportivo”.



Por su parte, el delegado de Deporte de la Junta en Almería, Antonio Jiménez, ha calificado La Vuelta a Analucía como “un éxito de participación y de organización. La imagen que se ha dado de Andalucía en esta Vuelta ha sido impresionante. 192 países han podido disfrutar de nuestras bonanzas, luz y buen tiempo. Apostamos porque Andalucía no solo sea un destino turístico solamente sino donde también se pueda disfrutar de un deporte seguro”.





Emoción con cobertura internacional

El desenlace final de la ronda andaluza 2021 nació en la localidad almeriense de Vera. Una etapa corta con un solo puerto de montaña que se tendría que subir dos veces y un recorrido ideal para llegadores. Después de varios intentos de ataque de la cabeza de carrera nada más salir, el trío formado por Mertens (Vlaanderen), Unai Cuadrado (Euskaltel) y Okamika (Burgos BH) se convirtió en la escapada buena de la jornada, que no superó los tres minutos de diferencia.



El trío quedaría absorbido a menos de 10 kilómetros para comenzar a subir por segunda vez el Alto de la Geoda, de tercera categoría. Los hombres de INEOS y de Bike Exchange impusieron un fuerte ritmo en la cabeza para dejar el grupo principal en algo más de diez corredores, entre los que se encontraban el velocista sudáfricano Daryl Impey y el australiano Robber Stannard. Ambos se disputaban el triunfo final cuando el primero se fue al suelo llevándose por delante al aussie. Un sorprendido Hayter evitaba la caída junto al resto de compañeros de cabeza y cruzaba la meta en primera posición por delante de Philipp Walsleben (APC) y de el letón Tom Skujins (TFS). El primer español del día fue el corredor de Movistar Gonzalo Serrano, en sexta posición. Daryl Impey tuvo que ser retirado por los servicios médicos.



En la general final, primera victoria en la Vuelta a Andalucía para el colombiano Miguel Ángel López, con un tiempo de 21 horas 6 minutos y 55 segundos. Segundo puesto para el holandés del Jumbo Visma, Antwan Tolhoek a 20 segundos del líder. La tercera plaza para el español Julen Amezqueta a 1:10 del vencedor. En el podio, el joven granadino Carlos Rodríguez, de INEOS, fue el primer andaluz, mientras que el vencedor de la montaña fue para el marbellí Luis Ángel Maté.



La general por puntos se la llevó Ethan Hayter. Las metas volantes el belga Thomas Sprengle, mientras que la combinada fue para Miguel Ángel López y la general por equipo se la acabó llevando Movistar con 23 segundos respecto a Caja Rural, que había dominado la clasificación durante toda la vuelta.



Concluye así la 67 edición de Vuelta a Andalucía Ruta del Sol con un éxito rotundo y marcada por el cambio de fecha producto de las restricciones sanitarias.



La app de GCN y Eurosport Player ha retransmitido en directo cada una de las etapas entre las 14 y 16 horas, con una repetición en diferido en Eurosport 1. Además, Canal Sur ha emitido en directo los finales de etapa a través de Andalucía TV.