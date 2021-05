Zasca a la portavoz del PSOE de Adra a cuenta de FITUR

sábado 22 de mayo de 2021 , 20:14h

La socialista denuncia que el alcalde y la edil de Turismo se han gastado 7.000 euros en ir a FITUR con las manos vacías... pero en realidad no ha ido nadie

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra ha lamentado que ni el alcalde de Adra ni la concejala de Turismo “hayan realizado oferta alguna” sobre las “bondades” de la localidad en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebra en Madrid. “Estamos en plena feria y en el día de la provincia los ayuntamientos debían presentar las maravillas de sus pueblos, pero el equipo de Gobierno del PP y Ciudadanos de Adra ha ido con las manos vacías porque no ha hecho sus deberes”, lamentan los socialistas.

“Después de una dura pandemia, donde el sector hostelero ha sufrido gravemente la crisis sanitaria y cuando todos los municipios se preparan para ofrecer un turismo seguro, de calidad y adaptado a las nuevas circunstancias, Adra no tiene nada que vender, a juicio del PP”, ha reprochado en lo que consideran una “falta absoluta de interés” del equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos.

El PSOE asegura no entender cómo “no se aprovecha la feria internacional para promocionar un turismo seguro, centrado en las no aglomeraciones, en los espacios naturales y en poner en valor los preciosos rincones rurales que tenemos en las distintas barriadas de Adra”. “No han hecho los deberes y, un año más, los representantes del ayuntamiento han ido a pasearse a la feria y a hacer un gasto sin retorno turístico”, han afeado.

“No es de extrañar que se ya una constante para el equipo de Gobierno gastar más de 7.000 euros en acudir a la feria para no aprovechar unas oportunidades que ofrece el espacio” y añaden que ejemplo de ello es que “hace unos años se dieron a vender las gafas de visita virtual de Adra, habiendo realizado un contrato con una empresa que no existía en el momento de la contratación y por lo que hemos tendido que acudir a los tribunales para dirimir responsabilidades”. “Adra no merece este trato por parte del alcalde y de su equipo y es una pena que no se aproveche el potencial que tenemos para promocionar un turismo familiar, seguro y de calidad” defiende el PSOE de Adra y pide que el ayuntamiento se “aleje del postureo” y “se ponga a trabajar”. “Es cierto que no tenemos plazas hoteleras que ofrecer, que la limpieza no es la deseada y que no se aprovecha el potencial de Adra por parte de PP y Ciudadanos”, han censurado los socialistas quienes defienden que hay que adaptar la oferta a la demanda actual del sector turístico que pasa “por poner en valor el patrimonio y la naturaleza”.

RESPUESTA

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Adra, Elisa Fernández, ha desmentido tajantemente las declaraciones de la portavoz del PSOE de Teresa Piqueras, en las que ha criticado la presencia del equipo de Gobierno en FITUR, subrayando que este año “ningún concejal del equipo de Gobierno ni el alcalde hemos acudido a la capital de España para participar en la feria internacional FITUR de forma presencial”, al tiempo que ha lamentado que “la mentira y los ataques personales sean la única forma de oposición de los socialistas en el municipio, ante su incapacidad de convencer y su falta de ideas”.

Fernández ha señalado que las críticas de Teresa Piqueras “son el reflejo de su absoluta ignorancia” y de su “desesperación por mantenerse a toda costa al frente del PSOE de Adra”, ya que “recurrir a la mentira para intentar manipular a los abderitanos y acudir permanentemente a la justicia es la única forma que tiene de conseguir algún titular en la prensa, ante su falta evidente de liderazgo, entre su propio grupo municipal y entre la ciudadanía”.

“Es ya una constante que el PSOE falte a la verdad e invente información para continuar con su campaña de ataque personal al equipo de Gobierno y de desprestigio de la ciudad. Esa es su forma de hacer oposición, la única que conocen”. Y es que “eso es lo único lo que se dedican los socialistas de Adra, ya sea a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, así como aquellos como Adra se Queja y perfiles falsos desde donde intentan desacreditar lo que se hace desde el Ayuntamiento”.

“Si vamos, porque vamos, y si no vamos, se inventan que hemos ido para criticar al equipo de Gobierno”, ha dicho la edil señalando que este año “hemos decidido no acudir a FITUR de forma presencial, debido a las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia”. No obstante “seguimos trabajando para poner en valor el patrimonio histórico, cultural, natural y gastronómico que tenemos en Adra y animar a todo el mundo a que venga a conocer enclaves tan espectaculares como lo son nuestra costa”.

En este sentido, ha indicado que Adra está presente en FITUR de la mano de la Diputación de Almería, que “tiene en su cartera la promoción de todos los municipios de la provincia en un año especialmente complejo”, así como “dándonos a conocer a través de reportajes especiales en medios de comunicación, en los que se pone el valor la historia y la importancia de Adra en el conjunto de la provincia”.

Finalmente, Elisa Fernández ha reprochado a la portavoz del PSOE que “esté empeñada en criticar al equipo de Gobierno y las acciones que estamos llevando a cabo en favor del turismo” y que “todavía no haya pedido disculpas por su ausencia en la presentación de Adra el pasado año en FITUR”, ya que “Teresa Piqueras acudió a Madrid, pero no estuvo presente en el acto de promoción del municipio donde es concejala”.