Costa de Almería Roquetas asalta el liderato en un partidazo ante el Ikasa Madrid lunes 17 de octubre de 2022 , 19:55h Las almerienses consiguen 2 puntos muy importantes para alcanzar el liderato ante un rival de altura. Fue un duelo de nivel altísimo del que pudieron disfrutar en directo los aficionados almerienses, los cuales se hicieron notar en la grada. El encuentro estuvo dominado por las locales desde los primeros compases, gracias a la gran labor defensiva. Fue una lucha constante y trepidante durante los 60 minutos, la diferencia fue mínima durante todo el encuentro y el intercambio de golpes constante donde finalmente las de Almería lograron alzarse con la victoria por 23-20. El partido daba comienzo con un gran nivel defensivo de las locales, que sabían que era la única forma de poder parar al potente Ikasa que promediaba 35,75 goles por partido. Aprovecharon las buenas defensas y una gran actuación de Andrea Moreno bajo palos, para correr contraataques e imponer un gran ritmo que les permitió llevar la voz cantante en los minutos iniciales. En el descanso el marcador reflejaba 12-8, dejando ver que este partido para las madrileñas era diferente, ya que su faceta goleadora y su velocidad para el contraataque se veía paralizada por las almerienses que estaban rindiendo a un nivel altísimo. Las madrileñas no iban a dar su brazo a torcer, con variables constantes en defensa y ataque conseguirían igualar el choque 18 a falta de nueve minutos. Pero nuevamente el trabajo defensivo y una grada volcada con las chicas del Costa de Almería Roquetas, iban hacer el resto para que finalmente los 2 puntos se quedasen en casa con el 23-20 definitivo. A esta victoria, se le sumó que el otro colider, el UCAM Murcia también cayó, lo que propiciaba que el Costa de Almería asaltara en solitario el liderato del Grupo D de la División de Honor Plata Femenina con cuatro victorias y un empate. Tras el encuentro, el entrenador almeriense Agustín Collado, se mostraba muy feliz por la victoria y sobre todo la imagen mostrada por el equipo. "Sabíamos que teníamos que dar nuestro mejor nivel si queríamos conseguir una victoria y así fue, logramos realizar un partido de tú a tú ante un rival que venia de 4 jornadas demostrando que iba a una marcha mas. Nos pusimos el mono de trabajo en defensa y en ataque conseguimos dar sentido y perder pocos balones para evitar su contraataque. Nos hacia falta un partido como este y encima ganarlo, ahora toca seguir trabajando y mejorando como conjunto. Esto no tendrá valor si no hacemos este mismo trabajo en todos los encuentros, son tan importantes estos 2 puntos como los de cualquier otro partido y nadie puede despistarse que todo esta muy ajustado y todos los equipos van a mas. Pies en la tierra, mucho trabajo y sudor por delante, que esto acaba de empezar". El Costa de Almería Roquetas descansará el próximo fin de semana, ya que el encuentro que debería jugarse en Leganés el proximo sábado ha sido aplazado al participar varias jugadoras y entrenador almeriense en la Champions Cup de Balonmano Playa, aplazándose al 29 de octubre, aprovechando el parón liguero de ese fin de semana.

