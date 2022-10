Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión El revoltillo tránsfuga del PSOE Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 17 de octubre de 2022 , 18:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras el intento de deslegitimar la elección de María Vázquez como alcaldesa de la capital con el mismo argumentario que usaron contra Ramón Fernández Pacheco, y que le valió crecer en votos, el PSOE ha cogido una nueva bandera, que es al de acusar al PP de beneficiarse o instigar el transfuguismo en la provincia. En realidad, en este caso no se puede usar el “y tú más” contra los socialistas porque objetivamente, lo que estamos viendo es su descomposición. Sin duda Juan Antonio Lorenzo tiene una tarea ingente ante sí, y la proximidad de las elecciones municipales ayudará a aclarar cuál es la situación real del PSOE, que ha preferido retrasar las primarias para evitar seguir ahondando en la herida sangrante que lleva décadas sin cicatrizar. Pero es verdad que con lo de María Vázquez, a Indalecio Gutiérrez y Adriana Valverde, se les podía preguntar por qué no cuestionaron al alcalde que sustituyó a Juan Espadas en Sevilla, pero en lo del transfuguismo, es verdad que en este mandato y en Almería no se les puede responder igual. Lo que pasa es que lo mezclan todo, y ahí viene su debilidad, que en vez de ir al fondo de la cuestión, se enredan con las ramas. No se puede afirmar con seriedad que todos los casos que ellos califican como transfuguismo del que se beneficia el PP sean ciertos, y en varios de ellos lo que se demuestra es la falta de un PSOE sólido. Vayamos caso a caso, comenzando por Tíjola, cuyo alcalde era de Ciudadanos, y ahora sigue siendo el mismo, y los ediles que le respaldan, los mismos. Todos ellos se han pasado al grupo de no adscritos, y han anunciado que en mayo se presentarán con las siglas del Partido Popular. ¿Dónde está el transfuguismo? O hablemos de Roquetas de Mar y de la capital almeriense, en los que el PP se hizo con las alcaldías gracias al apoyo de Vox, pero luego esta formación se ha roto por sus cuitas internas, y en el caso del municipio gobernado por Gabriel Amat, también se ha roto Ciudadanos, y en el otro caso, también ha ido a no adscritos la edil de Podemos. En ningún caso los no adscritos han hecho cambiar los alcaldes, y las mayorías se pueden formar de modo diverso. En ninguno de estos tres municipios, el PSOE ha sido capaz de articular una alternativa para promover una moción de censura, y al menos en los dos grandes, lleva décadas en la oposición. ¿No será fruto de su incapacidad que quienes apoyan al PP se erosionen, pero aún así, ellos no logren mayorías de gobierno? En Dalías se han ido yendo los concejales del PSOE uno tras otro, y así hasta el propio alcalde, tras unos años de absoluta parálisis. ¿Qué debía hacer el PP, que era el partido más votado y con más concejales? ¿no es un gesto de responsabilidad configurar un nuevo gobierno municipal? El PP logró la Alcaldía con el apoyo de Ciudadanos, y eso habría que recordarlo. En Huércal de Almería, el alcalde era y sigue siendo el mismo, ya que contó con el apoyo de Vox para su elección. Si aquí también se ha roto la ultraderecha, no parece sensato que por esa razón haya que pedir al alcalde que dimita ¿o sí? El único caso de todos los mencionados en que podría aplicarse el transfuguismo, es el de Huércal Overa, porque ahí sí que se cambia de alcalde con el voto de alguien que desobedece la línea oficial de su formación y acaba en el grupo de no adscritos. La pregunta que el PSOE debería hacerse a estas alturas de la película, cómo piensan actuar para ganar esos ayuntamientos, más allá de deslegitimar a quienes los gobiernan, porque entonces, tal vez, alguien podría recordar que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa con una moción de censura sin que a él lo hubiese votado ni un solo ciudadano (no era diputado), y que revalidó la presidencia con el apoyo de aquellos a quienes 48 horas antes rechazaba como socios. ¿El PSOE de Lorenzo estará aprendiendo alguna lección de todo esto? ¿Cree que estas acusaciones tan vanas les harán ganar puntos en Roquetas, Almería o Tíjola? ¿Y dónde irán estas palabras cuando en Dalías el PP gane las próximas elecciones? ¿Dónde están las propuestas socialistas para gobernar estos municipios? noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 817 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)