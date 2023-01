Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Costa de Almería Roquetas vuelve a ser líder en solitario martes 31 de enero de 2023 , 08:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado domingo tuvo lugar en el pabellón Infanta Cristina la decimoséptima jornada del Grupo D de la División de Honor Plata femenina donde el Costa de Almería Roquetas recibía a las madrileñas del Core Global BM. Parla. El partido comenzó con un intenso intercambio de goles sin un claro dominio de ninguna de las dos partes durante los primeros 30 minutos. Las de Parla causaron un gran daño a las de Almería con un lanzamiento exterior fuerte de Zahira Martin que le permitió anotar 11 goles. Las de Almería, con buenos momentos intermitentemente, impidieron que las visitantes se distanciaran en el marcador. Fue en el último cuarto del tiempo cuando las de Agustín Collado lograron separarse en 3 goles antes del descanso 14-11. Después de la pausa, la dinámica de buenas defensas y contraataques fue constante, aunque la pérdida de balones en ataque continuó, dejando el partido casi decidido a falta de 15 minutos con un margen de 9 goles (27-16). Desde ese momento, la dinámica siguió, concluyendo el encuentro con un marcador de 36-23. Finalizada la contienda, Agustín Collado, entrenador del Costa de Almería Roquetas, se mostró complacido por la victoria pero insatisfecho con los primeros 30 minutos de partido. "Necesitábamos más solidez defensiva y una marcha más para estar en el juego desde el principio. Esta victoria nos coloca como líderes y nos prepara para una salida difícil a Madrid al campo de Ikasa, que nos sigue los pasos. Sin duda, nos espera una de las jornadas más importantes de la liga donde hay partidos de gran importancia entre los 6 equipos de la parte superior de la clasificación". Y es que junto a la victoria del Costa de Almería Roquetas, el otro colider del grupo, el BM. Sanse no pudo pasar del empate en su desplazamiento a tierras sevillanas para medirse al BM. Montequinto, dejando al frente de la clasificación a las almerienses con 29 puntos, uno más que las madrileñas. Tal es la igualdad de esta liga que del primero al quinto clasificado tan sólo hay dos puntos. Las chicas de Agus Collado viajarán este sábado a Madrid para medirse al tercer clasificado, el BM. Ikasa Boadilla, con dos puntos menos que las de Almería. El encuentro se disputará en el polideportivo Rey Felipe Vi de Boadilla del Monte a partir de las 20:30h y con el arbitraje de Saul Oliveira y Rubén Martínez, del colegio valenciano. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

