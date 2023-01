Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar (Foto: Archivo) Por Almería y en patera: Así llegó un rapero británico acusado de liderar una "célula" del Estado Islámico Abraham Benzaquén Por lunes 30 de enero de 2023 , 18:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Fiscalía está solicitando una condena de nueve años de prisión para Abdelmajed Abdelbary, un rapero británico, acusado de ser líder de una "célula" del Estado Islámico que se financiaba mediante estafas bancarias y que trataba de fortalecer el califato islámico en España. Abdelmajed Abdelbary, cuya situación será evaluada por la Audiencia Nacional, recibió atención por parte de los medios en 2015 cuando el diario 'The Daily Mail' informó de que había renunciado a su carrera como rapero en el Reino Unido para unirse al Estado Islámico y de que su padre había sido condenado en Estados Unidos con 25 años de prisión por complicidad con los atentados de 1998 en África. El Ministerio Público pide una sentencia de nueve años de prisión para Abdelmajed Abdelbary. Además, el Ministerio Público acusa a dos individuos más--Abderrezak Seddiki y Kossaila Chollouah-- para los cuales solicita una pena de ocho y siete años de cárcel, respectivamente. Los tres fueron detenidos en abril de 2020 y desde entonces se encuentran bajo arresto provisional. Según el relato de 19 folios del Ministerio Fiscal, los tres pertenecen a un grupo que asume la violencia como medio para consolidar el califato islámico regido por el Corán y la Sharia. La acusación popular que ejerce Dignidad y Justicia ha solicitado las mismas penas de prisión que la Fiscalía. De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio Público, Abdelbary viajó desde el Reino Unido a Siria en agosto de 2013 para unirse al Estado Islámico. Él fue acompañado por un amigo y ambos ingresaron al Ejército de Al Furqan, una facción terrorista de Al Qaeda. Abdelbary habría reconocido que pertenecía al Estado Islámico en sus cuentas de Twitter y Facebook en 2014, y habría publicado una imagen de él sosteniendo la cabeza de una persona en una plaza en Raqqa, Siria. Entre 2015 y 2020, Abdelbary formó una "célula" junto a Abderrezak S. y Kossaila C., una estructura criminal dedicada a realizar estafas bancarias con el fin de financiar sus actividades terroristas. Según el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals, Abdelmajed Abdelbary se desempeñaba como líder del grupo y adquiría datos financieros robados en la Darkweb. El Ministerio Público indica que a principios de 2020 los tres acusados planeaban ingresar ilegalmente a España para formar una célula de Estado Islámico. La Policía estaba al tanto de esto y montó un mecanismo de control para evitar la entrada ilegal de embarcaciones en territorio español. Pero el 13 de abril de 2020, los acusados lograron ingresar a España de manera ilegal, en el Parque Natural de Cabo de Gata en la provincia de Almería, a bordo de una embarcación procedente de Argelia. A los dos días de su llegada a España, los tres acusados alquilaron un piso turístico, en el que la Policía realizó una entrada y registro y procedió a la detención de dos de ellos. Durante esta actuación, se incautaron cuatro teléfonos móviles, un ordenador, una cartera, dos riñoneras y un pendrive. El escrito de la Fiscalía indica que los dispositivos incautados contenían imágenes relacionadas con transacciones de criptomonedas, capturas de pantalla de tarjetas de crédito de propiedad ajena, imágenes de visados y documentación falsa, así como imágenes de armas de fuego aparentemente reales. Además, entre los documentos hallados en los teléfonos móviles de los acusados se encontraba una autorización religiosa a nombre de Ahmed Mohamed Al Oulabi (un nombre falso usado por Abdelbary en el momento de su detención). El Ministerio Público afirma que el documento le permitía "difundir las enseñanzas contenidas en el libro 'Al muqadima Al Ajurrumiya'", un libro de gramática árabe del siglo XIII. Señala que este libro "no tiene un sesgo religioso radical, y podría servir para respaldar a una persona que desee desempeñar un papel como imán o orientador religioso". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

