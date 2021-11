Almería Costas inicia el mantenimiento de las playas de Almería con más erosión martes 23 de noviembre de 2021 , 16:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las actuaciones, con un coste superior al millón de euros, han comenzado hoy de forma simultánea en Balerma, Vera y la playa de El Perdigal, en la capital La Dirección provincial de Costas ha iniciado hoy las obras de mantenimiento y conservación de la costa para la temporada de invierno, que se centrarán en el trasvase de arena desde las zonas de acumulación hasta aquellas otras partes próximas del litoral que han sufrido pérdidas considerables de arena por el efecto de los últimos temporales. En total, estos trabajos de aportación moverán 102.500 metros cúbicos de arena. Solo en el caso de la playa de El Perdigal, en la capital, y en la actuación prevista en varias playas de Mojácar, se realizará una aportación con arena de cantera, con 10.000 m3 y 12.000m3, respectivamente. El coste de todas las actuaciones, que se desarrollarán en los términos municipales de Vera, Mojácar, Cuevas del Almanzora, Carboneras, Almería capital, El Ejido y Roquetas de Mar, supera el millón de euros. Las obras, que han comenzado hoy, se prolongarán durante varias semanas. Los trabajos han arrancado, de forma simultánea, en el Playazo de Vera-Natsun, en el término municipal de Vera; en la playa de El Perdigal, en la capital, y en Balerma. La actuación consistirá, en una primera fase, en el trasvase de 14.000 m3 de arena en el término de Vera, 20.000 m3 en Balerma y 10.000 m3 en Guardias Viejas, y la aportación de otros 10.000 m3 de arena de cantera en El Perdigal. Posteriormente, se procederá al trasvase de arena en playas de Balanegra, Roquetas de Mar, Carboneras, Cuevas del Almanzora y Mojácar. Las actuaciones están contempladas en la programación de mantenimiento y conservación de la Dirección provincial de Costas para la temporada de invierno. Los trabajos concluirán con el perfilado final de la playa una vez que los técnicos hayan finalizado su labor tanto en la zona de extracción como en la de aportación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.