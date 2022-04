Crespo pide "no recortar" en la transferencia del Tajo-Segura por la sequía

viernes 29 de abril de 2022 , 18:45h

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, asegura que han pedido que las transferencias de agua que se están haciendo a Andalucía "no se recorten" en esto momentos de sequía, como en el caso del Tajo-Segura que "está en el norte de la provincia de Almería y que permite el abastecimiento de 120.000 personas y también de 20.000 regantes".

La consejera ha respondido así a preguntas de los periodistas en Sevilla después de participar en la inauguración de la primera edición del Climate Action Sevilla Summit Green & Blue Economy sobre si cree que habrá flexibilidad con el trasvase Tajo-Segura.

Crespo ha respondido que "espera que sí", porque "toda la Comisión le estamos pidiendo siempre esa flexibilidad". "Le hemos dicho que para nosotros es fundamental. Nosotros no podemos desdeñar esa fuente hídrica que permite utilizar cada gota de agua, porque el norte de la provincia de Almería no se derrocha agua, se utiliza gota a gota por los ciudadanos y también pro los agricultores".

Crespo ha añadido que, desde luego, hay que "contar con los caudales ecológicos", pero estos tienen que ser "conforme a estudios científicos muy rigurosos y teniendo también en cuenta a la ciudadanía en estos momentos de sequía". Por tanto, "utilizar todas las fuentes hídricas, transferencias y aguas regeneradas a través de la depuración", porque "Andalucía está dando grandes pasos en la depuración de sus aguas residuales y ha recibido todo el apoyo de la Comisión Europea".

"Apostamos por todas, porque en estos momentos si no hacemos las infraestructuras de interés del Estado en Andalucía, que permite la conexiones, si no posibilitamos el agua regenerada, si no tenemos las transferencias, que es solidaridad de otros territorios, porque el agua no se de nadie y es de todos, realmente Andalucía tiene dificultades en su sequía", ha manifestado la consejera.

Además, ha destacado que es un momento en el que están los Fondos Next Generation "para hacer las grandes obras hidraúlicas, que permiten tener esas reservas de agua, para una tierra seca afectada por el cambio climático, y también reducir las pérdidas de agua, porque en estos momentos hay que mejorar esa situación".