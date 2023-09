Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar Crespo plantea la candidatura andaluza a presidir la Asociación europea de Denominaciones de Origen facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de Agricultura destaca que Andalucía es la región con más figuras de calidad reconocidas, un total de 168. Arepo defiende la petición de Andalucía de mantener a los consejos reguladores en la reforma del reglamento de figuras de calidad La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, se ha reunido en Bruselas con la responsable de Políticas de Calidad de la Asociación Europea de Denominaciones de Origen (Arepo), Giulia Scaglioni, a quien ha comunicado el interés de Andalucía por ostentar la Presidencia de este organismo en la próxima candidatura en octubre de 2024, una demanda que ha recibido el respaldo de los representantes de la asociación. Crespo ha destacado que Arepo “es un lobby fundamental para los intereses de nuestras 68 figuras de calidad, por eso hemos pedido y nos hemos interesado por la Presidencia, que ahora ostenta Extremadura y, si no, podría ser la Vicepresidencia para nuestras organizaciones representadas en CADO”. La consejera andaluza ha resaltado en la reunión, que Andalucía quiere impulsar estas figuras de calidad “porque somos líderes, como lo demuestra la exportación, que ha subido un 17% hasta alcanzar los 552 millones de euros”. La responsable de Agricultura del Gobierno andaluz ha señalado que la Presidencia de Arepo permitirá a Andalucía “seguir ahondando en las investigaciones que nuestros productores y nuestras denominaciones de origen quieren sobre cuestiones como: las figuras de calidad, las posibilidades de la trazabilidad, la sostenibilidad de nuestros productos y todo lo que supone para el mundo rural de Andalucía”. Carmen Crespo ha agradecido a la Asociación Europea de Denominaciones de Origen que se haya interesado por los consejos reguladores andaluces, así como su respaldo a la petición del Gobierno andaluz para que la reforma de Reglamento, que se está acometiendo en estos momentos, tenga en cuenta todas las fórmulas de figuras de calidad andaluzas. “Las 68 figuras de calidad que tenemos son fundamentales para todas las zonas rurales de Andalucía, porque tiran de la población y el empleo rural”, ha agregado la consejera. Andalucía reúne un tal de 68 figuras de calidad (DO, IGP, ETG), que destacan por la elaboración de productos artesanales, en su mayoría, de alto valor nutricional, calidad y sostenibilidad y especialmente en los sectores del vino y el aceite de oliva. La comunidad autónoma también ha recibido el respaldo de la Unión Europea al avalar la nueva marca de calidad certificada “Gusto del Sur”, que vendrá a certificar las propiedades de nuestros productos y en ella se van a integrar el 100% de las DOP. La red europea Asociación Europea de Denominaciones de Origen fue creada en mayo de 2004 en Burdeos por 16 regiones de seis Estados miembros de la Unión Europea y actualmente representa a 35 regiones europeas de ocho Estados miembros y a más de 850 grupos de productores, lo que equivale a más del 60% de las Indicaciones Geográficas europeas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

