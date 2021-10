Crespo solicita al ministro una reunión bilateral sobre la PAC

sábado 23 de octubre de 2021 , 09:34h

La consejera de Agricultura reclama la ampliación de estas herramientas ambientales para “atender la diversidad productiva de Andalucía y evitar que ninguna comarca sufra una pérdida de fondos”







La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión bilateral para abordar de nuevo el diseño de los ecoesquemas que se incluirán en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) para el próximo marco. Crespo ha explicado que, tras participar ayer en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, considera necesario mantener un encuentro con el representante del Gobierno central para poder abordar, una vez más, estas nuevas herramientas medioambientales que se introducirán en la PAC.



“El Gobierno español está aún a tiempo de mostrar sensibilidad con los agricultores y ganaderos de Andalucía, que han demostrado al mundo su compromiso social y medioambiental y que, en una situación como la actual, marcada por la escasez de lluvias, los bajos precios en el mercado y la subida de los costes de producción, no pueden permitirse, además, perder unos fondos europeos que necesitan para mantener la rentabilidad de sus explotaciones y seguir avanzando en la modernización del sector”, ha comentado la consejera. Carmen Crespo ha apuntado que el ministro no puede excusarse en que la decisión final la toma Europa cuando se le solicita una ampliación de las ocho regiones agroecológicas que ha propuesto aplicar en España porque, como ha explicado la responsable del ramo, elevar esta cantidad es necesario para poder “atender la diversidad productiva de Andalucía y evitar que ninguna comarca sufra una pérdida de los fondos que hasta ahora ha venido recibiendo de Bruselas y, consecuentemente, no pueda cumplir con los ecoesquemas”.



Asimismo, la responsable de Agricultura en Andalucía ha resaltado que este encuentro de trabajo bilateral servirá para “analizar, de forma detallada, la distribución de las comarcas que ha realizado el Ministerio con el fin de acotar el heterogéneo territorio español a solo 20 regiones”. “Sabemos que en una negociación, hay que ceder en algunos aspectos, y eso hemos hecho, pero no vamos a dejar de pelear hasta el final si vemos que los cambios que el Gobierno central quiere aplicar suponen una merma de los apoyos que llegan a los productores de Andalucía”, ha apostillado Crespo. Al respecto, ha apuntado que la inclusión de zonas con diferente capacidad de producción en una misma región, como podrían ser la sierra y la campiña de una provincia andaluza, “implica, con casi total seguridad, que se reduzcan los incentivos de los agricultores y ganaderos de una de las dos zonas”. “Ayer reiteramos nuestra petición de que se modifique la organización propuesta por el Ministerio porque sería dañina para comarcas con una alta productividad, que han invertido en tecnología para avanzar hacia una agricultura de precisión y que apuestan por el máximo aprovechamiento de los recursos”, ha añadido.



Carmen Crespo ha recordado que el sector agrario de Andalucía concentra a un tercio de los perceptores de las ayudas de la PAC de España y ha puesto en valor, por consiguiente, el peso que esta comunidad autónoma debe tener en el Plan Estratégico Nacional. “Uno de cada tres españoles que cobran la PAC está en Andalucía y, por tanto, el plan nacional debe tener en cuenta a ese 33% de beneficiarios”, ha afirmado la consejera, quien ha mostrado su esperanza de que el Gobierno central “escuche a Andalucía”. “Esto no es una cuestión política, estamos defendiendo a nuestros agricultores y ganaderos, y si finalmente los andaluces sufren un recorte de su renta, la responsabilidad será del Ministerio”, ha afirmado la consejera antes de remarcar que “la Junta seguirá luchando con lealtad institucional por el campo andaluz hasta el final”.