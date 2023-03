PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Cripto Mercado ofrece opciones atractivas a sus inversores Escucha la noticia Así como en el mercado financiero tradicional existen un conjunto de monedas de curso legal en las cuales los inversionistas suelen depositar sus capitales para obtener las rentabilidades deseadas mayormente en un corto o mediano plazo, lo mismo ocurre en el mercado Bitcoin Sprint. Bitcoin es considerada la criptomoneda líder del mercado financiero digital y así lo indica su capitalización de mercado, lo que le permite no solo cotizarse en dólares sino también en diversas monedas de curso legal, como por ejemplo el euro, los yuanes, entre otras, todo depende de la disponibilidad del inversionista. Una opción son las altcoins El termino altcoin surge de la composición de dos palabras alternativa y moneda, un término que se adiciona a lo que es el mercado de criptomonedas. Se suele inferir que toda aquella moneda que no es Bitcoin es considerada una altcoin. Bitcoin es reconocida como la moneda digital que dio origen a todo el ecosistema criptográfico, basado en la tecnología de blockchain, exponiéndose a nivel mundial en medio de una crisis financiera que causaba efectos devastadores en las economías a nivel mundial. Este activo digital causo revuelo al ser comparada y denotada como oro digital, a esta fecha ya tiene más de una década operando en el mercado financiero digital y es considerado como forma de pago en diversas plataformas de e-commerce. Esta criptomoneda es considerada el valor de referencia, cuando este varia de precio de forma automática el resto de las monedas digitales se mueven en base a sus movimientos, aunque su precio es diferente suelen fluctuar de forma correlativa. Las altcoins han surgido como forma herramientas para mejorar los posibles desafíos e inconvenientes que se han generado alrededor de la tecnología de Bitcoin. Estas monedas surgieron posteriormente a la introducción de las criptomonedas en el mercado financiero tras la creación de las tecnologías más conocidas como son la Litecoin y Ethereum. Tipología de las altcoins Existen diferentes de tipos de monedas alternativas donde su principal diferencia se basa en los mecanismos de consenso, unas son por medio de la Prueba de Trabajo (PoW) y Prueba de Participación (PoS). Cuando las monedas basan su emisión en la PoW se refieren a que los mineros luego de realizar los cálculos logarítmicos validan los bloques. El consumo energético que conlleva este proceso ha sido fuertemente criticado y es allí donde se crea la Prueba de Participación. La PoS se ejecuta a través de la aprobación del bloque por parte de los participantes de la red son los que se encargan de aprobar un bloque. Además también existen las monedas estables las cuales estan ancladas al valor de alguna moneda Fiat, usualmente al dólar, con la finalidad de disminuir la volatilidad que caracteriza a las criptomonedas y en último lugar también se encuentra las altcoins de finanzas descentralizadas (DeFi). En el caso de estas últimas son las utilizadas para realizar prestamos en criptomonedas para generar ingresos pasivos a largo plazo. ¿Bitcoin o altcoins? Existen opciones para todo tipo de inversionistas, Bitcoin ha demostrado sus fortalezas a pesar de las condiciones externas del mercado tradicional y el mercado financiero digital. Sin embargo la creación de estas monedas alternativas demuestra la capacidad que tiene este sistema financiero de diversificar su cartera de productos, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Las altcoins pretenden llenar las carencias que puede tener BTC y a su vez expandir las posibilidades de inversión en un ecosistema digital en donde posiblemente se generen mejoras tecnológicas que ofrezcan a los usuarios de las criptomonedas otro tipo de rentabilidades en el tiempo. Sin embargo tras un duro 2022 BTC ha resaltado que a pesar de haber disminuido su valor en más del 50% en comparación a su último máximo histórico, esto no indica que no puede recuperarse y seguir como la moneda digital líder del mercado cripto. Las monedas digitales tienen muchos atributos es por ello que al momento de considerar una inversión en cualquier tipo de proyecto criptográfico se hace indispensable evaluar previamente dicho activo digital. Se debe considerar el equipo que está detrás de la creación del proyecto cripto, así como su compatibilidad con diferentes entornos entre ellos las billeteras electrónicas. Por otra parte se encuentra la factibilidad de que las altcoins o BTC se encuentren disponibles en las plataformas de intercambio, así como la temporada en que se desea invertir debido a que estas en algunos casos suelen aumentar de valor de forma significativa en comparación a Bitcoin. Conclusión La decisión de inversión a pesar del panorama global económico depende por completo del inversionista y sus posibilidades de inversión. Ingresa a Bitcoin-Prime trading system para obtener más informa

