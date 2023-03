Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS La regulación de Bitcoin puede acabar con su esencia Escucha la noticia La aparición de las Criptomonedas como Yuan Pay Group financieros que pudieran de alguna manera sustituir a las monedas tradicionales o en su defecto crear un nuevo sistema monetario al alcance de cualquier persona en el mundo ha representado quizás el cambio más relevante en la historia de las finanzas y la economía en el mundo. Esto se debe a las características descentralizadas que posee las monedas digitales, que por supuesto vienen marcadas por el surgimiento de Bitcoin como la criptomoneda con mayor capitalización de mercado. La Esencia de Bitcoin En el momento en que se crea Bitcoin por un conjunto de programadores hasta ahora desconocida su personalidad, donde solo se conoce el pseudónimo bajo el cual figura el creador de esta novedosa herramienta que ha trascendido los planes esperados. La base de Bitcoin reside en su plataforma conocida como Blockchain por medio de la cual se procesan todas las transacciones que se ejecutan a través de bloques, en donde quedan registradas tal y como se lleva el registro de las operaciones contables en un libro de contabilidad, solo que estas son inalterables. Cuando Satoshi Nakamoto da a conocer el White Paper de Bitcoin, a nivel mundial se estaba experimentando una crisis económica y financiera bastante complicada, resultando esta nueva propuesta digital la solución a una inflación incesante. Las operaciones que a través de esta plataforma se ejecutan poseen un nivel de seguridad bastante elevado, donde se protege la información que se transfiere, además de que los límites internacionales no tienen lugar, en consecuencia que las operaciones se pueden realizar desde cualquier parte del mundo y en cualquier hora o día del año. Un conjunto de atractivos que quizás para el mundo y la economía de la fecha no se esperaba y por ello mucho menos se estaba preparado para una revolución a nivel de las finanzas desde la perspectiva digital. La confianza y aceptación que a la fecha ha alcanzado Bitcoin es lo que quizás ha alterado y fragmentado las opiniones no solo de los gobiernos sino de las instituciones que en los países manejan el sector económico y financiero. Mas uso mayor probabilidad de regulación Desde una perspectiva general hemos vistos los avances de las criptomonedas en general, pero, sobre todo el posicionamiento que ha adquirido Bitcoin no solo como forma de pago en las transacciones realizadas a través del e-commerce, sino también de diversas transacciones que tradicionalmente se efectuaban con dinero Fiat. Posterior a la pandemia del COVID-19, fueron muchas las personas que encontraron en este recurso financiero digital el resguardo y capitalización de los ahorros fueran muchos o pocos, pero, que durante el tiempo de aislamiento contribuyo a almacenar valor a dichos fondos. Aunque los pasos de Bitcoin han sido lentos, la respuesta obtenida ha sido bastante satisfactoria, debido a que se especula que a nivel mundial este criptoactivo pudiera convertirse en la moneda de mayor reserva superando el posicionamiento del dólar. Quizás la volatilidad ha sido su mayor enemiga, pero, aun así no ha dejado de avanzar, a la fecha son muchos los países que han establecidos instrumentos legales y regulatorias con relación a las criptomonedas, considerándolas como activos digitales que pueden contribuir a los intercambios económicos y financieros a nivel internacional. Sin dejar a un lado el hecho de que los beneficios fiscales por impuestos al uso, manejo y adopción de estos instrumentos podrían representar una fuente de ingreso adicional a los países donde la calidad de vida de sus habitantes y la economía podría mejorar. La Autonomía y descentralización son las claves El interés por parte de los grandes corporativos por las inversiones en criptomonedas ha llevado no solo a las entidades financieras a evaluar la posible inclusión de estos productos digitales en sus carteras de servicios sino también tienen gran atractivo para los gobiernos. Estamos frente a un mundo convulsionado, en búsqueda de herramientas que permitan otorgar independencia a los países para el libre comercio y operatividad internacional, por su puesto estableciendo controles y leyes que principalmente controlen y puedan eliminar el lavado de dinero o contrabando. Usualmente a las criptomonedas suele asociarse con estas dos actividades ilícitas que contaminan el ecosistema criptográfico. El poder siempre ha sido de solo algunos países y es allí en donde quizás este modelo económico digital hace que sus bases se vean posiblemente quebrantadas, ya que no depende de la manipulación y control de ninguna entidad son descentralizadas por naturaleza y solo participan las partes interesadas. Conclusión El éxito de Bitcoin radica principalmente en la tecnología vanguardista que representa la blockchain y que para muchos es una de las herramientas informáticas con mayor trascendencia no solo en el mercado criptográfico sino en los diversos ámbitos económicos de las grandes, medianas e incluso pequeñas empresas.