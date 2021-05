Economía Ampliar Criptomonedas y trading al alcance de todos sábado 01 de mayo de 2021 , 15:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El mundo de las inversiones es complejo, pero de un buen conocimiento sobre cómo funciona depende obtener rentabilidades que a cualquier persona normal se le antojan imposibles. Es verdad que no siempre es posible alcanzar niveles récord de beneficio, pero diversificando y manteniendo una actitud vigilante, analizando cada movimiento del mercado, lo que sí es seguro es que nuestro dinero logrará una rentabilidad muy por encima de la media, y desde luego, infinitamente más que teniéndolo paralizado en una cuenta bancaria.



Repasamos aquí algunas palabras y conceptos que se han puesto de moda en el sector de la inversión, y que son el primer escalón a superar para quienes quieren comenzar a moverse en este ambiente. CRIPTOMONEDAS Sería bueno hacerse con una guía trading criptomonedas porque permitirá saber qué son, cómo funcionan, cómo se utilizan en el mercado, y por supuesto, sus ventajas e inconvenientes. Las primeras claves que aprenderás tienen que ver con la verificación de tu identidad ya los movimientos con ellas son difíciles de rastrear, pero también has de saber que son inversiones muy volátiles, y por tanto tienen un alto riesgo. En ese sentido no debes olvidar que precisamente el riesgo va aparejado al beneficio: a mayor riesgo, mayor beneficio… pero también la posibilidad de perder tu inversión.



Para invertir en criptomonedas has de conocer cuantas existen y sus características, aunque seguramente la que más te suene sea el bitcoin, basado en un sistema electrónico mediante el cual, cada usuario guarda una copia de cada transacción, quedando guardada en los ordenadores de los usuarios, evitando lo que se conoce como el doble gasto.



Todo esto queda vinculado al trading, que muy resumidamente consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado financieros (acciones, divisas y futuros). Su objetivo es obtener un beneficio económico cuando la operación genera una plusvalía. TRADING Siguiendo con la terminología para este tipo de inversiones, vamos a detallar cuatro que definen muy bien los distintos ámbitos de operatividad, y que están relacionados con la rapidez del inversor.



Las ‘Day Trading’ son aquellas que se realizan dentro del mismo día de la negociación. Compras y vendes en una misma jornada centrando ahí tus pérdidas y beneficios. Pero aún hay quienes trabajan a un nivel más estresante, se trata de las operaciones ‘Scalping’, en las que el inversor se meuve en periodos muy cortos, tanto, que a veces son minutos o segundos entre una acción y otra.



Algo más pausado es el ‘Swing Trading’, porque las operaciones se dejan abiertas al final de la jornada, pero nunca van más allá de una semana.



Y por último anotamos el ‘Trading’ tendencial o direccional, que pretende tomar posiciones en mercado a favor de la tendencia, sin fijarse plazos concretos.



Si hasta aquí te ha parecido interesante, entonces no puedes dejar de visitar la web “Trading y Bolsa para torpes” donde podrás encontrar cursos con contenidos muy clarificadores sobre este mundillo de las inversiones, pero también libros de economistas reputados que explican en detalle todos estos procesos. Como hemos señalado, ahí fuera hay mucho dinero, pero ganarlo no es fácil, hay que estar preparado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.