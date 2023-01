Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes España: ¿quiénes son los mejores jugadores de la historia? martes 10 de enero de 2023 , 15:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La selección española de fútbol cuenta con una larga historia y ha tenido algunos de los mejores delanteros de l’historia del fútbol. A continuación, se presentan algunos de los máximos goleadores de la selección española: David Villa es el máximo goleador de l’historia de la selección española con 59 goles. Villa es un delantero nacido en Langreo, Asturias en 1981 y ha jugado en algunos de los equipos más importantes del mundo , lubes que podría ver después bet365 registrarse, como el Valencia, el Barcelona y el Atletico de Madrid. Villa ha sido el máximo goleador de la selección española en varias ocasiones y ha sido una pieza fundamental en la conquista de títulos importantes, como la Copa del Mundo de la FIFA en 2010. Raúl González es otro de los máximos goleadores de la selección española con 44 goles. Raúl es un delantero nacido en Madrid en 1977 y ha jugado en algunos de los equipos más importantes de España, como el Real Madrid y el Schalke 04. Raúl ha sido el máximo goleador de la selección española en varias ocasiones y ha sido una pieza fundamental en la conquista de títulos importantes, como la Eurocopa de la UEFA en 2008. Fernando Torres es otro de los máximos goleadores de la selección española con 38 goles. Torres es un delantero nacido en Madrid en 1984 y ha jugado en algunos de los equipos más importantes del mundo, como el Atletico de Madrid, el Liverpool y el Chelsea. Torres ha sido el máximo goleador de la selección española en varias ocasiones y ha sido una pieza fundamental en la conquista de títulos importantes, como la Eurocopa de la UEFA en 2008. La selección española de fútbol es una de las más exitosas de Europa y ha logrado un gran número de títulos a lo largo de su historia. A pesar de no tener una tradición tan larga como otras selecciones, España se ha convertido en uno de los equipos más temidos del mundo gracias a su juego técnico y atractivo. El equipo ha contado con algunos de los mejores jugadores de la historia del fútbol, como Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Iker Casillas, y ha ganado títulos importantes como la Copa del Mundo de la FIFA y la Eurocopa de la UEFA. A pesar de que el equipo ha pasado por algunos momentos difíciles en las últimas décadas, siempre ha sabido mantenerse en la cima del fútbol mundial gracias a su talento y dedicación. Además, la selección española cuenta con una gran afición y es apoyada por millones de fans en todo el mundo. Cada vez que la selección juega, el estadio se llena de aficionados que animan al equipo y cantan al unísono. La selección española es un verdadero símbolo de orgullo nacional y siempre se espera que haga un gran papel en cada torneo al que asiste. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

