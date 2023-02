Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malsombra) ¿Criticará el PSOE al PP por hacer lo mismo que él? Abraham Benzaquén Por lunes 27 de febrero de 2023 , 13:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Partido Popular está midiendo el costo de apoyar la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de evitar que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se vea obligado a votar en contra de Santiago Abascal. El PP ha optado por copiar la posición del PSOE con la de Pablo Iglesias, aunque el líder de Podemos no haya presentado una moción de censura. Al mismo tiempo, el PP ha optado por una estrategia de abstención para evitar una situación incómoda para Feijóo, que no quiere seguir la misma senda que Casado. Esta decisión ha generado gran controversia entre los seguidores del partido, que ha visto en esta movida una clara señal de debilidad. La moción de censura de Vox ha provocado también movimientos telúricos en el PSOE, que ve en esta propuesta de Abascal una oportunidad para embestir contra el PP. El PSOE está explotando al máximo la iniciativa de Vox para envolver a Feijóo y el PP en una imagen de debilidad y falta de liderazgo. Asimismo, el PSOE ha pedido a la Mesa del Congreso que permita a la diputada del PP, Isabel Tamames, sentarse junto a la tribuna, ya que ella tiene problemas de movilidad que le impiden llegar al lugar donde se ubican los diputados. Esta petición, además de generar controversia entre los seguidores del PP, ha servido para que el PSOE refuerce su estrategia de desacreditar al PP. En definitiva, la moción de censura de Vox ha provocado una situación complicada para el PP, que ha optado por copiar la posición del PSOE con la de Pablo Iglesias. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 38 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)