Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Ayudas a la rehabilitación de viviendas Ana Martínez Labella Más artículos de este autor Por domingo 26 de febrero de 2023 , 20:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería aprobaba hace unos días el listado provisional de los beneficiarios de las ayudas del programa de fomento de la rehabilitación estructural de cubiertas de inmuebles. El importe total de las mismas, casi 600.000 euros, beneficiará la situación de habitabilidad de 123 familias que residen en diferentes comunidades de propietarios, algunas de ellas afectadas por el derrumbe de las cubiertas de sus edificios por daños estructuales. Con ello, venimos a dar respuesta a las necesidades que se han planteado en esta materia y que se advierten en no pocas edificaciones, por su antigüedad, falta de mantenimiento o débiles estructuras de viejos modelos constructivos de viviendas. De forma ágil, incluso personalizada, el Ayuntamiento ha atendido las necesidades habitacionales que, en casos como los ocurridos en el Tagarete, se han producido, volcando esfuerzos y con la firme voluntad de abordar, junto a los vecinos afectados, la solución a sus problemas. Y es que la rehabilitación constituye también seña de identidad de la política municipal en materia de vivienda. Así se constanta en los sucesivos programas que desde 1996 se han impulsado, con la concesión de ayudas por importe superior a los diez millones de euros y más de 400 edificios rehabilitados. Un programa, el de la rehabilitación de viviendas, que hemos ido adaptando a las necesidades sociales y económicas de la ciudad, no solo poniendo el acento en la recuperación de su Casco Histórico y de aquellos edificios que poseen algún grado de catalogación, realidad primera que pretendía atender este programa, también disponiendo crédito para la ejecución de obras necesarias para alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad o de adecuación estructural y funcional de los edificios. De esta forma, estos programas y las ayudas concedidas para la conservación y rehabilitación de edificaciones, a través de sus diferentes convocatorias, no solo garantizan techo a familias con menos posibilidades, como ocurre ahora, también permitien seguir impulsando la creación de empleo y la actividad económica de la ciudad, en este caso ayudando al sector de la rehabilitación y construcción. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Ana Martínez Labella Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería 85 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)