Cruz Roja atendió a más de 122.000 personas en Almería a lo largo de 2021 miércoles 13 de julio de 2022 , 09:22h Cruz Roja cuenta en la provincia con el apoyo de 3.000 personas voluntarias y más de 12.000 socios y socias. Cruz Roja atendió a 122.082 personas en la provincia de Almería a lo largo de 2021, un año aún muy marcado por la pandemia del coronavirus y las consecuencias derivadas de ella, que aún se dejan notar en la población más vulnerable en el presente año. La cifra se enmarca en el conjunto de la actividad de Cruz Roja en toda España, que alcanzó los 6 millones de personas participantes, según se deriva de los datos de la Memoria Anual de Actividad de la Institución. La actividad de Cruz Roja en 2021 fue posible gracias a las cerca de 3.000 personas voluntarias que están presentes en más de 31 puntos de actividad en la provincia almeriense, donde Cruz Roja cuenta con asambleas locales, delegaciones y puntos de presencia. Además de las personas voluntarias, cabe destacar la fidelidad, compromiso y solidaridad de las personas y empresas socias de la organización, que en la provincia superaron 12.300 personas (en el conjunto de España son más de 1.347.300). Sus aportaciones hacen posible y viable la labor humanitaria de Cruz Roja en las diferentes áreas de intervención: Salud, Socorros, Inclusión Social, Educación, Empleo y Medio Ambiente. Por primera vez, Cruz Roja presenta los datos de su Memoria de Actividad a través de las seis “áreas de conocimiento” de su actuación, lo que permite una visión más integral de su respuesta a las necesidades de los diferentes colectivos con los que interviene. Este enfoque es un reflejo del trabajo multidisciplinar que presta a las personas: “Las personas que participan en nuestros proyectos no tienen una única necesidad: por ejemplo, pagar una factura. Su bienestar puede depender de otros muchos factores, a los que también tenemos que prestar atención: Una familia, además de necesidades básicas, puede también tener problemas para acceder a un empleo, o sus hijos sufrir fracaso escolar, o detectamos problemas de salud mental…”, explica el presidente Provincial de Cruz Roja en Almería, Antonio Alastrué. En Almería, 31.190 personas atendidas por Cruz Roja se encontraban en 2021 en una situación de “extrema vulnerabilidad”. Muchas de ellas no podían cubrir sus necesidades básicas, como la adquisición de alimentos o el pago de suministros. En este colectivo se enmarcan, por ejemplo, las personas sin hogar, pero también numerosas familias que se han visto por primera vez ante una situación como esta y han tenido que recurrir a Cruz Roja para pedir ayuda. “En los años de la pandemia hemos tenido que dar una respuesta de emergencia para muchísimas personas, por ejemplo, con nuestro Plan Cruz Roja Responde o con proyectos como las Tarjetas Monedero, que nos permitieron hacer llegar una ayuda urgente a quienes lo habían perdido casi todo. Pero esa asistencia ha ido siempre acompañada de una valoración e intervención en el resto de factores: educativos, de salud, laborales, e incluso medioambientales, ya que hemos detectado muchas necesidades de pobreza energética que requerían de un enfoque y soluciones verdes”, afirma el presidente provincial. Entre los retos sociales que Cruz Roja destaca de 2021, se encuentra el de reducir la soledad de las personas, especialmente las mayores, que se ha evidenciado como un importante problema social frente al que Cruz Roja viene actuando desde hace años. Según la Memoria de Actividad de Cruz Roja en Almería, alrededor de 6.000 personas mayores y personas cuidadoras no profesionales recibieron el apoyo del voluntariado el pasado año. Además de ofrecerles compañía ante situaciones de soledad, Cruz Roja desarrolla acciones que fomentan el envejecimiento activo y saludable, con el objetivo de evitar el aislamiento social de un colectivo que se vio especialmente afectado por la pandemia, pero que también sufre discriminación por los prejuicios que existen en torno a la edad. El acceso al empleoha sido una de las principales líneas de actuación de Cruz Roja con las personas vulnerables en 2021. No en vano, el Empleo es una de las 6 áreas de conocimiento con las que se aborda la intervención por parte de la Organización, que ofrece orientación laboral, capacitación y acompañamiento a las personas desempleadas. En esta labor, cabe destacar el “importante apoyo de las empresas” de la provincia para que Cruz Roja pueda propiciar Antonio Alastrué. El pasado año, 350 empresas de la provincia colaboraron en materia de laboral con Cruz Roja, lo que permitió ayudar a 4.156 personas desempleadas, de las cuáles 776 consiguieron un trabajo. Otro de los problemas sociales que la pandemia puso de relieve ha sido el importante incremento de la brecha digital de las personas en exclusión social. En este sentido, 2021 ha sido para Cruz Roja el año de consolidación del proyecto Click_A, impulsado por la Organización humanitaria en Andalucía para orientar y acompañar en el uso de las nuevas tecnologías, basándose en el voluntariado digital. El proyecto daba continuidad a un trabajo en esta materia que se realizaba desde hace más de una década, pero que cobra especial relevancia ante una sociedad cada vez más digitalizada, en la que muchas personas ven reducidos sus derechos básicos por no conocer o no tener acceso a las nuevas tecnologías. La provincia de Almería sigue siendo un punto importante en la llegada de personas inmigrantes, que llegan hasta España huyendo de conflictos, persecuciones o de situaciones de vida precarias. El voluntariado del área de Emergencias ha seguido realizando una labor encomiable, prestando ayuda humanitaria a quienes lograron llegar a la costa almeriense en condiciones deshumanizadas. En 2021, más de 6.032 personasrecibieron la asistencia de estos equipos ERIE. No obstante, la intervención de Cruz Roja con el colectivo de personas inmigrantes se extiende otras muchas áreas, además de la de Socorros y Emergencias. En total, más de 18.000 personas inmigrantes participaron en actividades que fomentan la inserción social y laboral, con formaciones y ayudas para la integración. A estas personas se suman las 518 solicitantes de asilo y refugiadas que fueron acogidas dentro de la red estatal de Asilo y Protección Internacional, de la que forma parte Cruz Roja. La Institución sigue siendo referente en áreas como Salud, con programas de apoyo psicosocial a personas con enfermedades avanzadas en el final de sus vidas, campañas de promoción de hábitos saludables, el fomento de los primeros auxilios y en la prevención de accidentes y de enfermedades contagiosas. En la atención en emergencias, a través del área de Socorros, cabe destacar que más de 14.000 personas recibieron atención en el área de Socorros por parte de la Institución. La infancia y la juventud conforman otro de los colectivos prioritarios para Cruz Roja, con proyectos destacados Acogimiento Familiar que ha permitido que el año pasado 176 menores tuvieran un hogar por un tiempo gracias a que 139 familias los acogieron en sus hogares. Por otro lado, Cruz Roja Juventud, la sección juvenil de Cruz Roja, dirige gran parte de su actividad hacia la prevención de conductas violentas frente al racismo, la LGTBIQ+fobia, el machismo o el racismo (8.159 personas han participado en acciones de sensibilización) y ha prestado ayuda a más de 1.009 niños y niñas con proyectos de inclusión y participación como ‘Promoción del éxito escolar’ (con el que se ofrece apoyo educativo a la infancia en situación de vulnerabilidad), ‘El juguete educativo’ (que garantiza el derecho al juego como un parte de la educación) o PINEO, que ofrece ocio y educación en valores sociales, ambientales y saludables. 