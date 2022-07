PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Secretos para obtener ganancias en tendencia bajista de bitcoin Escucha la noticia Todo el que inicia invirtiendo en Bitcoin o cualquier otra moneda digital asume Sitio en Español que en poco tiempo sus ganancias serán astronómicas y que llegaran por si solas sus billeteras. Resulta que no es tan sencillo este tipo de negociaciones requieren compromiso y constancia, además de una preparación constante que permita a los usuarios estar preparados ante cualquier escenario. Tal es el caso de la situación que actualmente está atravesando el mercado financiero digital, el cual requiere una actitud lo suficientemente analítica para no dejarse llevar por las emociones y ejecutar transacciones que luego generen arrepentimiento en los inversionistas. Los traders establecen sus mejores estrategias criptográficas Al momento de iniciar en el mercado financiero digital muchas personas suelen indagar las aguas en las que aspiran invertir, es por ello que para llegar a establecer una estrategia que resulte lo suficientemente rentable es necesario conocer el ecosistema financiero digital primero. Bitcoin desde su creación se ha prospectado como la moneda del futuro, liderando el mercado de las criptomonedas es la principal opción que muchos usuarios principiantes consideran oportuno invertir. El secreto está en analizar las estrategias de inversión que actualmente muchos siguen y poder elegir la que más se adapte al perfil del usuario o inversionista. La experiencia es la única que te permitirá analizar de forma oportuna no solo las noticias y factores externos que afectan el desarrollo de las criptomonedas puesto que son elementos financieros que poseen volatilidad, no se debe entrar al mercado sin hacer analizado el entorno por completo. Otro factor crucial es el psicológico, al momento en que se define la estrategia debe estar acorde a las emociones y sentimientos que puede manejar el trader al momento de operar a la final las operaciones se basan en la toma de decisiones. Entre las principales estrategias de inversión se encuentran las que se enuncian a continuación: Comprar y almacenar: se compra al precio más bajo y se mantienen almacenadas esperando el alza del mercado. Ruptura de tendencia: es una de las estrategias utilizadas en ambos mercados financieros con diversos tipos de activos donde los traders esperan el momento en que una tendencia se rompe para invertir ya sea al alza o la baja. Siguiendo la tendencia: suelen hacerse inversiones siguiendo el patrón de la gráfica. Requiere un análisis previo para poder definir la estabilidad de dicha tendencia en el tiempo. Vender criptomonedas por miedo no es lo más oportuno Uno de los peores errores que suelen cometer los traders o cripto inversionistas es el vender sus unidades de monedas digitales por entrar en un estado de pánico o temor a perderlo todo. Además de seguir estrategias o como suelen conocerse en el trading señales que muchos suelen publicar por redes sociales. Además de que suelen ingresar al mercado con capitales extravagantes y realmente no saben la operativa de las criptomonedas, sin dejar a un lado que cuando el pánico por perder invade al trader suele tomar decisiones incorrectas como vender precipitadamente sus activos digitales. Para muchos es mejor vivir la experiencia para que allí se den cuenta de que en momento de baja es cuando los activos digitales se deben resguardar esperando el efecto alcista. Muchos inversionistas suelen ir de la mano de la estrategia de inversión conocida como HODL, donde adquieren monedas digitales cuando las mismas se encuentran a precios relativamente bajos, para luego almacenar a largo plazo y poder esperar las subidas. Perspectivas de traders en relación a Bitcoin En estos momentos cruciales en donde Bitcoin ha tocado pisos extremadamente bajos, es cuando a muchos se les hace accesible adquirir ya sea de forma fraccionada o completa el activo digital por excelencia. Lo que asume en el mercado que posteriormente llegara una tendencia al alza que beneficiara a más de uno. Puede que muchos especialistas en economía y finanzas asumen que las monedas digitales pudieran desaparecer, es un hecho que se han establecido con fuerza y sin duda alguna podrían ser las monedas del futuro. La estrategia perfecta en momentos bajistas es adquirir la mayor cantidad de criptomonedas posibles, se sugiere sean las más estables entre su alta volatilidad, para luego almacenar, tal cual como hace los grandes empresarios y visionarios de las finanzas y la tecnología. El ciclo bajista en algún momento ha de ceder y se podrá observar la tendencia alcista tan esperada por muchos, donde se ha llegado a pronosticar que el precio de un Bitcoin podría tocar los 100.000 dólares. Conclusión Las mejores estrategias dependen de la selección personal del usuario, las opciones se encuentran al acceso de todos si deseas infórmate de forma oportuna sobre los diversos conceptos y la plataforma de intercambio que puede ayudarte en el desarrollo de tus capacidades como trading pueden acceder a Bitcoin-Prime trading system. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)

