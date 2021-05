Sucesos Ampliar Cruz Roja negó agua a inmigrantes por no tener aún la PCR lunes 10 de mayo de 2021 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Así lo afirma la AUGC Almería tras denunciar que debieron pasar horas esperando salir con unos 30 inmigrantes







AUGC Almería denuncia las lamentables condiciones bajo las que los guardias civiles tienen que trabajar en la provincia, "teniendo además que soportar la falta de medidas y de medios para hacer frente a la pandemia, no solo recibiendo escaso material, sino siendo éste, además, deficiente".



La asocicación asegura que "Una de las principales consecuencias de estas carencias es la que deben afrontar en relación al auxilio de los inmigrantes que llegan a costas almerienses. A la lamentable organización policial que impera en la Guardia Civil se suma el atasco insufrible del CATE en el Puerto de Almería y la incapacidad de Cruz Roja de salir de sus instalaciones, siendo los inmigrantes atendidos únicamente por guardias civiles durante interminables jornadas".



A esto se le añade "una nueva penalidad, y es que la norma impide que se procure agua a los inmigrantes a los que no se les haya realizado aún una prueba PCR. Una situación inhumana ante las altas temperaturas que se han producido durante los últimos días".



Los guardis dicen que "Así quedó demostrado cuando el pasado sábado la Guardia Civil trasladaba a más de treinta inmigrantes al Puerto de Almería en diferentes vehículos, y se encontraron durante horas dentro del puerto con el acceso cerrado a las instalaciones de Cruz Roja y el Centro Temporal de Atención a Extranjeros (CATE) de la Policía Nacional. Estas personas se encontraron, así, a más de treinta grados y sin apenas sombra, dentro de vehículos mamparas, furgonetas y un autobús de presos sin aire acondicionado".



"Ante esta situación se decidió bajar a los inmigrantes de los vehículos, y ante la demanda de agua de ellos la Cruz Roja respondió que no era posible suministrársela hasta hacerle la prueba PCR" afirman.



Para AUGC este hecho es "escandaloso, ya que no entendemos por qué existe este requerimiento para acceder a las instalaciones de Cruz Roja y la Policía Nacional, mientras que el mismo no existe para entrar en las de la Guardia Civil, ya sea en las instalaciones cerradas, sin ventilación ni distancia, o los vehículos oficiales".



"Nos encontramos, por tanto, ante un nuevo caso de discriminación y trato como profesionales de segunda categoría a los guardias civiles, el colectivo que más contacto mantiene con los inmigrantes recién llegados a nuestras costas" afirman.



"Y todo ello en una provincia como Almería, castigada y olvidada en materia de migración y en la que el Ministerio de Interior no pone medios o pide auxilio al Ministerio de Defensa y Subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, que por otro lado se niega a reunirse con AUGC para buscar soluciones a esta bochornosa situación" concluyen.

