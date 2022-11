Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cs logra el compromiso para hacer un plan de choque contra los grafitis vandálicos

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 19:43h

Las dos mociones que el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) ha llevado al Pleno del Ayuntamiento de Almería han sido aprobadas hoy. Se trata de iniciativas relativas a instar al Gobierno de España a efectuar una deducción fiscal para aliviar la subida de intereses en las hipotecas de tipo variable, y a acometer un plan de choque para combatir las pintadas vandálicas que “invaden” las calles de Almería en general, y las del casco histórico en particular. En cuanto a esta última, Ciudadanos propone un plan de limpieza intensiva que empiece por el centro histórico y se extienda al resto de barrios paulatinamente, así como una estrategia de concienciación ciudadana, ofrecer la posibilidad de que los propios vecinos puedan comunicar al Ayuntamiento la existencia de grafitis para su eliminación, y la modificación del régimen sancionador vigente, para que estas acciones vandálicas pasen de tener carácter leve a grave, y para que los propietarios de las fachadas que sufren las pintadas no sean sancionados por ello.

La segunda moción de Ciudadanos aprobada hoy, como ha explicado su portavoz, Miguel Cazorla, propone promover, con carácter de urgencia, la aprobación de una reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el fin de fijar una deducción fiscal extraordinaria y temporal por inversión en vivienda habitual, para que las familias españolas con préstamos hipotecarios a tipos de interés variable, por adquisición de vivienda para su residencia habitual y niveles de renta bajos y/o medios, puedan deducir parte de los gastos realizados para la amortización de la inversión y el pago de los intereses del préstamo. “Son tiempos difíciles para muchas familias, y desde las administraciones públicas tenemos la obligación de apoyarlas en todo lo que esté a nuestro alcance”, ha afirmado Cazorla, recordando que las recientes y constantes subidas de los tipos de interés decretadas por el BCE están situando el Euribor en unos niveles que no se veían desde hace más de una década. “Lo más preocupante no es el nivel actual del índice de referencia para la mayoría de las hipotecas; lo más preocupante es la tendencia alcista que no da muestras de moderación hasta el momento y que tensiona enormemente las hipotecas”, ha señalado el edil liberal.

Durante este pleno, Cazorla ha vuelto a reclamar una modificación presupuestaria para dotar de la iluminación necesaria las calles de Paraje Guillén, Paraje Cintas, Cortijo Córdoba y Llano de la Molina. “Hoy traen ustedes una modificación presupuestaria de más de 1,1 millones de euros para algo que es necesario, y que apoyamos. Pero resulta curioso que hayan tramitado esta modificación en un mes, que esos fondos vayan a estar a disposición en diciembre, mientras que, en septiembre, nosotros les reclamábamos una modificación presupuestaria para realizar, de urgencia, las acciones necesarias en esos parajes que vienen padeciendo oleadas de robos desde hace tiempo, y ustedes se negaran. Es evidente que, cuando hay voluntad política, sí se pueden solucionar los problemas, pero cuando no la hay, es imposible”, ha dicho Cazorla.

En cuanto a los diferentes reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados en este pleno, Cazorla ha recordado la postura de Ciudadanos. «Siempre que se recurra al reconocimiento extrajudicial para hacer frente a cuestiones imprevistas y sobrevenidas, mi partido los apoyará. Pero cuando, como parece ser costumbre en esta casa, se use esta figura para hacer frente a pagos perfectamente previsibles con un mínimo de gestión, nuestro voto será en contra», ha señalado.

A la hora de aprobar definitivamente el reglamento de edificio ALMA, Cazorla ha recordado que esta instalación municipal fue una propuesta de Ciudadanos, si bien debía incluir la sede social de los vecinos de La Goleta. “Aquello lo propusimos con una moción aprobada por este Pleno, e incluso se incluyó una partida presupuestaria para tal fin. El anterior alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se comprometió conmigo a que el edificio estaría a disposición tanto de las asociaciones del tercer sector, como de los vecinos del barrio. Obviamente, me engañó, porque hoy, los vecinos del barrio de la Goleta siguen sin tener una sede social”.