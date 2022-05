CSIF califica de "estafa" el preacuerdo del Convenio de la Limpieza de Locales

lunes 30 de mayo de 2022 , 20:27h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, no suscribe el preacuerdo del Convenio de Limpieza de Locales y Edificios de la provincia de Almería, que ya han firmado los sindicatos de clase, puesto que el acuerdo no recoge las reivindicaciones más importantes que se planteaban al inicio de la negociación. A juicio del sindicato, el documento es una “estafa laboral” para las más de 3.000 trabajadoras y trabajadores que forman parte del colectivo en la provincia.

Entre las principales causas por las que CSIF se muestra en contra del convenio destaca una pérdida retributiva de 730 euros que las plantillas dejarán de percibir. Este perjuicio sucede porque en 2021, los trabajadores y trabajadoras, no recibieron la equiparación al Salario Mínimo Profesional que por decreto les correspondía, es decir a los 880 euros mensuales. Así, la patronal ofrece en el acuerdo una “compensación” de solamente 150 euros por persona, para dejar de abonar los 730 euros restantes que les correspondería por ese año trabajado al resarcirse en el SMI.

Asimismo, y como consecuencia de la falta de equiparación, los agentes sociales, entre ellos CSIF, interpusieron denuncias conjuntas ante la Inspección de Trabajo para reparar esa infracción cometida por las empresas. Sin embargo, la Patronal ha exigido en el preacuerdo la retirada de las mismas, para evitar pagar los atrasos y la correspondiente multa. La central sindical se ha opuesto de pleno a esa cláusula y exige, por tanto, el abono de la cantidad adeudada.

Otro de los puntos de los que CSIF se ha mostrado completamente en contra es en la transformación del plus de transporte en plus convenio. Este cambio supondría que si se produjeran aumentos en el SMI quedarían absorbidos por este nuevo plus que sería no salarial. Así, los trabajadores y trabajadoras podrían dejar de percibir, en una estimación del sindicato, unos 60 euros mensuales menos de los que les corresponderían. En esta línea, el acuerdo también pacta una “componenda” para interpretar el mismo plus de transporte del 2021 como un plus salarial para no tener que abonar los atrasos por ese año.

En resumen, tal y como apunta Francisco Rueda, responsable del Sector de Empresa Privada del sindicato, “CSIF no va a ser cómplice de este fraude a este colectivo profesional que desarrollan su labor en centros escolares, sanitarios, deportivos o de oficinas, entre otros”. Con todo, la central sindical ya ha advertido que mantendrá las denuncias en la Inspección de Trabajo por la adecuación al SMI del 2021 con el único objetivo de seguir defendiendo los intereses de un colectivo laboral fundamental.

Por último, el próximo 13 de junio tendrá la reunión del SERCLA para la firma del convenio y CSIF seguirá realizando las acciones sindicales, legales y reivindicativas necesarias para defender los intereses generales del personal del sector de la limpieza de la provincia de Almería.