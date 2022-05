Las propuestas del empresariado a los partidos el 19J

lunes 30 de mayo de 2022 , 20:18h

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, ha presentado hoy el documento “Prioridades y Propuestas Empresariales para la Provincia de Almería ante el 19-J”, que recoge una serie de propuestas que considera imprescindibles para impulsar el desarrollo económico y social de la provincia de Almería, atraer inversión y generar empleo.

Este documento, que será remitido a los partidos políticos que concurren en las elecciones autonómicas, se suma a las líneas de acción elaboradas por la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, en el documento “Propuestas empresariales para una nueva legislatura”.

Nuestro objetivo, asegura el presidente de ASEMPAL, José Cano García, es transmitir a quienes tendrán la responsabilidad de gobernar las necesidades de las empresas para que puedan ejercer su actividad en un marco de estabilidad política, institucional y de seguridad jurídica.

Durante la presentación, el presidente de Asempal, José Cano, ha destacado como elemento clave el aumento de las inversiones públicas y la oportunidad de los fondos Next Generation para dotar a nuestra provincia de las inversiones en infraestructuras hídricas y de comunicaciones que permitirían la mejora de la competitividad de todos los sectores productivos de la economía.

El documento elaborado por Asempal cuenta con medidas divididas en ocho líneas de acción:

ASEMPAL coloca las inversiones en AGUA como máxima prioridad y pide el compromiso de todos los partidos políticos que concurren a las elecciones con la defensa de las necesidades hídricas de la provincia de Almería.

· Integrar y disponer de todos los recursos.

· Agilidad en los trámites administrativos.

· Incorporar las energías renovables, para abaratar el coste energético de producción de agua.

· Construcción de balsas, depósitos, acopios o canalizaciones para almacenar y evitar la pérdida de aguas.

· Renovación y mantenimiento de canales, acequias, construcciones, redes de riego.

En materia de depuración y reutilización, continuar con el esfuerzo inversor de la Junta en esta legislatura, redoblando esfuerzos para:

· Acortar los plazos de las depuradoras en construcción,

· Ampliación y mejora de las depuradoras en servicio, muchas de ellas obsoletas o en el límite de su capacidad.

· Ejecución de terciarios y diagnóstico de los que ya existen.

· Prever la aplicación a partir de junio de 2023 del Reglamento Europeo para reutilización del agua 2020/741.

· Limpieza y mantenimiento de los cauces de ríos y ramblas.

· Incentivar el uso de tecnologías digitales, análisis de datos e Inteligencia Artificial.

Impulso a las comunicaciones

Asempal pide el compromiso de todos los partidos que concurren a la cita del 19-J en la exigencia de acelerar la ejecución del Corredor Mediterráneo ante cualquier Gobierno en España.

También es fundamental la coordinación entre administraciones para agilizar la integración de la alta velocidad en Almería capital y la conexión con el puerto, que se garanticen las inversiones en el Puerto Seco de Níjar y el apoyo a la Plataforma logística de Pulpí.

En cuanto a autovías, recoge la necesidad de continuar con la Autovía del Almanzora hasta Baza y la conexión de la capital con la A-92.

En comunicaciones aéreas, el apoyo decidido de la Junta de Andalucía para la mejora de la conectividad aérea. Recuperar conexiones con destinos internacionales, especialmente en el mercado alemán. Lograr nuevas rutas regulares que conecten Almería con otros puntos de España (destinos preferentes Bilbao, Oviedo, Santiago de Compostela y Valencia) a través de la declaración de OSP (obligación de servicio público).

Energías renovables

En el documento de propuestas, ASEMPAL hace hincapié en la oportunidad que tiene Almería para liderar en energías renovables, la apuesta del tejido empresarial por la energía fotovoltaica, especialmente el autoconsumo y las comunidades energéticas.

Por ello, el presidente de Asempal destaca la petición a la Junta de Andalucía para que se implante en Almería una delegación de la Agencia Andaluza de la Energía que fortalezca la apuesta que la provincia ha hecho por el autoconsumo energético y facilite la labor de empresas y ciudadanos.

Además, propone una batería de medidas que impulsaría el liderazgo de nuestra provincia en energías renovables:

· Establecer programas y ayudas de eficiencia energética.

· Promover y desarrollar políticas específicas para impulsar el desarrollo de comunidades energéticas.

· Simplificar y agilizar la tramitación y gestión administrativa de iniciativas y proyectos al autoconsumo y comunidades energéticas

· Ayudas que fomenten la incorporación de las energías renovables en sectores clave de la economía.

· Reforzar el apoyo a la economía circular y gestión de residuos.

Impulso a la actividad empresarial

En este apartado, Asempal plantea seguir apostando por reducir la presión fiscal y avanzar en la bajada de impuestos, eliminar trabas y burocracia injustificada, reforzar la coordinación entre administraciones y potenciar su digitalización, una gestión pública ágil y eficiente, que impulse la colaboración publico privada, que aliente la inversión, la internacionalización, la economía circular y, en definitiva, que promueva políticas que faciliten la actividad económica.

El resto de propuestas hacen referencia a temas diversos como la Formación con el fomento de la FP Dual o racionalizar la oferta universitaria pública; los Objetivos de Desarrollo Sostenible para promover la gestión de la igualdad como elemento de factor de competitividad e impulsar medidas que faciliten la corresponsabilidad.

Por último, Asempal pide eficacia y agilidad en la llegada de los fondos Next Generation y su adaptación territorial, ya que en las convocatorias por parte del Estado, no se tienen en cuenta las necesitades socioeconómicas de las Comunidades Autónomas que no tienen capacidad para adaptarlas a las necesidades de cada territorio.