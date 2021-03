CSIF denuncia el cierre de unidades de tres años en 25 centros almerienses

miércoles 24 de marzo de 2021

Antes de la finalización del proceso de escolarización





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia el cierre de unidades de tres años en 25 centros educativos de Infantil y Primaria de la provincia, antes de que haya finalizado el periodo de escolarización que concluye el próximo 31 de marzo. En esta línea, el sindicato critica este recorte en la dotación de líneas del primer curso del segundo de ciclo de infantil de cara al próximo periodo lectivo 2021-2022.



Según los datos de CSIF, esta merma en la línea de 3 años afectaría a ocho colegios de la capital de Educación Infantil y Primaria como son el Virgen de Loreto, Madre de la Luz, Los Millares, Lope de Vega, Indalo, Francisco de Goya, El Puche y Ave María del Diezmo. Respecto a las unidades de 4 años, este recorte afectará tres centros, entre ellos el San Valentín, cuatro colegios pierden líneas en cinco años, seis se quedan sin primer curso de Primaria, como puede ser el CEIP Luis Siret y cuatro pierden segundo de Primaria.



Entre la información que maneja el sindicato, además los Centros Públicos Rurales también se verían gravemente afectados. Un ejemplo de ello puede ser el CPR Filabres, en Albanchez que ha perdido dos unidades, el Medio Almanzora II de Albox donde han suprimido una unidad en 5 años, Alpujarra Alta en Bayárcal que por un alumno anulan una unidad y se quedarían todos los de primaria juntos, Lusor de Sorbas pierde una línea con el mismo alumnado que el curso pasado y Azahar de Alboloduy, donde se suprime una unidad en 3 años. En cuanto a los centros de Educación Infantil, el recorte afectaría con la supresión de una unidad en Ruescas lo que se traduce de pasar de una plantilla de cinco docentes a solo dos perdiendo el apoyo.



Por otro parte, los recortes también llegan, de cara al próximo curso, a las Escuelas Oficiales de Idiomas, en total cinco grupos. Por un lado, se ha suprimido Árabe (A1 y A2) en El Ejido y en Macael se suprime Italiano que actualmente tiene 3 grupos de B1 y el B2 de Francés.



Para el Sector de Educación de CSIF estos recortes no tienen justificación alguna y más aun teniendo en cuenta que aún no ha finalizado el proceso de escolarización. “Claramente esta eliminación de líneas supone una merma muy importante en la primera etapa de la Escuela Pública de la provincia, que irá repercutiendo en el resto de unidades conforme avance el alumnado” explica Elena Marín, responsable de Educación de CSIF Almería.



Es por ello que la Central Sindical exige, además del mantenimiento de las unidades, una efectiva bajada de ratios en todas las etapas educativas, de 25 a 20 alumnos en la etapa Infantil y Primaria y de 30 a 25 en la Secundaria con el objetivo fundamental de mejorar cuantitativa y cualitativamente la calidad de la educación pública de la provincia.



Reunión autonómica para defender la escuela pública



Por otro lado, CSIF ha reiterado su defensa por la escuela pública durante la primera reunión con el nuevo director general del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Pablo Quesada Ruiz. La presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha reclamado al nuevo responsable “que la baja natalidad se traduzca en ratios inferiores que posibiliten una mayor calidad educativa, y no en supresión de unidades de la escuela pública”.



En este sentido, CSIF Educación ha pedido en este encuentro, en el que también ha estado presente la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, la realización de un estudio en profundidad sobre las supresiones de unidades que se están produciendo y ha tendido su mano para “buscar soluciones que eviten o minimicen este problema” y que, a juicio de la central sindical, deben pasar por “la autorización de grupos menos numerosos, lo que redundará en la tan anhelada calidad educativa”.



Ésta ha sido una de las reivindicaciones del sindicato a la Consejería que dirige Javier Imbroda, a quien además ha demandado “que se consolide la plantilla docente que este año, como consecuencia de la Covid-19, se ha puesto en liza”.



Igualmente, CSIF pide, específicamente, un incremento en las plantillas de los especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), para una mejor atención a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. CSIF también ha abordado en este encuentro la situación del profesorado de Religión y la urgencia de implementar medidas de mejoras laborales hacia este colectivo.



Asimismo, otra de las demandas de la central sindical es la equiparación salarial de los docentes andaluces con otras comunidades autónomas, a la que se ha referido Elena García, que ha manifestado que “no podemos estar en el furgón de cola eternamente”, por lo que entiende que la Administración educativa debería establecer un calendario para dar cumplimiento a esta reivindicación.



La defensa del Concursillo como medida de conciliación, así como una mayor oferta de vacantes en el Concurso de Traslados, son otras las cuestiones que CSIF Educación ha planteado en la mencionada reunión con el responsable de Recursos Humanos de la Consejería, al que también ha trasladado la importancia de minorar la precariedad laboral a través de importantes ofertas de empleo público que atiendan las necesidades reales del sistema educativo, cumpliendo siempre con los principios de igualdad, mérito y capacidad.