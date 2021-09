Una encuesta de CSIF revela el exceso de burocracia tras la pandemia en los colegios

miércoles 29 de septiembre de 2021

El Sector de Educación del sindicado expone en la Mesa Sectorial que la frustración que el papeleo excesivo genera entre los profesionales es mayor, si cabe, en la situación de crisis sanitaria actual y que ello dificulta la calidad educativa





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primer sindicato de la enseñanza pública en Andalucía, ha abierto un registro de incidencias dirigido al profesorado andaluz con motivo del regreso a las aulas en el tercer curso que se desarrolla en pandemia. Según este sondeo, una de las principales preocupaciones entre el colectivo sigue siendo el exceso de burocracia, una denuncia histórica de CSIF que se ha agravado con el Coronavirus, según ponen de manifiesto los docentes, que avisan sobre que la pandemia ha hecho proliferar “más papeleo innecesario” que merma la calidad educativa que se ofrece al alumnado.



Poco antes del inicio de la pandemia, el sindicato presentó un estudio cuya conclusión era que el 96% del profesorado andaluz consideraba que el papeleo al que debía hacer frente era “excesivo” y que el 89% aseguraba que esa parte administrativa de su trabajo perjudicaba la atención que se presta al alumnado. Dicho análisis se enmarcaba dentro de la campaña ‘Stop Burocracia’, cuyo fin era denunciar que la carga burocrática que soportan los docentes “los aparta del verdadero sentido de su labor, que no es otro que el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en las mejores condiciones posibles”.



Según el Sector de Educación de CSIF, “esta situación, máxime ahora con la pandemia, ahonda en la sensación de hartazgo, desilusión y frustración entre los profesionales”, una idea que ha vuelto a poner de manifiesto la dirigente sindical durante la Mesa Sectorial celebrada este miércoles a resultas del citado sondeo sobre incidencias al inicio de curso, que indica que más del 38% de los docentes de Primaria afirma que la pandemia ha generado aún más papeleo innecesario, un porcentaje que supera el 41% en el caso del profesorado de Secundaria.



“Estas valoraciones que hace el profesorado sobre la ingente burocracia, también ahora durante la pandemia, se suman a los ya abrumadores datos que ya había en el periodo pre Covid y que ponían de manifiesto un clamor docente sobre la falta de utilidad de muchos de los trámites que tiene que realizar el profesorado y sobre que dicha exigencia perjudica gravemente la atención directa y de calidad al alumnado”, según haN subrayado desde el sector.



Algunas de las consideraciones realizadas, por ejemplo, por los maestros de Infantil y Primaria apuntan a que el exceso de papeleo provoca que “los docentes dediquen buena parte de su jornada laboral a la carga burocrática y al Séneca”, algo que resulta, en muchos casos, “agotador”, según algunas de las observaciones más generalizadas que han hecho llegar a CSIF los profesionales.



El problema se da también en Secundaria, de acuerdo con las quejas registradas. “Los cambios de legislación constante añaden una carga de trabajo excesiva y la pandemia no ha ayudado a minorarla”, incide otro profesor. “Cada año se nos pone en una encrucijada con trámites burocráticos, cuando no somos nosotros los que debemos preocuparnos de ellos, sino la Administración”, lamenta otro docente.

Falta de medios para mantener las condiciones higiénico-sanitarias

Por otro lado, gran parte de los profesionales de la enseñanza que han participado en el citado sondeo denuncian tres inconvenientes de la nueva normalidad en sus centros de trabajo: la falta de medios para mantener unas correctas condiciones higiénico-sanitarias (mascarillas, dispensadores de geles hidroalcohólicos, cartelería…); los problemas de disciplina en el aula para controlar el uso de las mascarillas o los hidrogeles por parte de los alumnos; y la ausencia de equipos informáticos e infraestructura en general para poder impartir clases telemáticas.