Un fallecido en un accidente de tráfico en la A-7 a su paso por Los Gallardos miércoles 24 de marzo de 2021 , 20:01h Un hombre ha fallecido a causa de un accidente de tráfico entre un camión y una camioneta que ha tenido lugar esta tarde en la autovía A-7 a su paso por el municipio almeriense de Los Gallardos, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El accidente se ha producido a las 17.15 horas, cuando un camión articulado que transportaba cartón y ropa en sentido Almería se ha salido de la vía y ha saltado la mediana de la autovía, colisionando contra una camioneta pick up que circulaba en sentido Murcia. Concretamente, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 518 de la carretera, y hasta allí se han desplazado, de inmediato, la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y la empresa mantenedora de la vía, así como los Bomberos del Levante Almeriense, ya que el camión ha comenzado a arder.



Una vez en el lugar, los operativos han confirmado el fallecimiento del conductor de la camioneta.



