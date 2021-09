CSIF denuncia falta de espacio en los partidos judiciales de Huércal Overa y Almería

lunes 13 de septiembre de 2021

La Ciudad de la Justicia ya se ha quedado pequeña, con insuficientes salas de vistas, con la división de un mismo juzgado en dos plantas o la instalación de 3 puestos en un pasillo





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia la falta de espacio e infraestructuras de los partidos judiciales de Huércal Overa y Almería, en concreto, califica de obsoletas las dependencias del municipio del Levante y apunta que la Ciudad de la Justicia, tras diez años de funcionamiento, ya se ha quedado pequeña.



El sindicato ha recopilado las deficiencias y carencias de las distintas sedes judiciales de Andalucía, y la provincia Almería registra varios puntos negros lo que, a juicio de la central sindical, requiere la intervención de la Junta de Andalucía para mejorar esta situciación.



En concreto, CSIF recuerda que en Huércal Overa se encuentran tres juzgados divididos en dos sedes. Por un lado, uno de ello es un edificio muy antiguo que alberga los Juzgados Mixtos 1 y 2, el Servicio Común del Partido Judicial, el Registro Civil, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal. Estas instalaciones no solo son antiguas, sino que hay una falta de espacio considerable y no cuentan con calabozos para ingresar a los detenidos puestos a disposición judicial. Por otro lado, la sede del Instituto de Medicina Legal se encuentra en una especie de sótano de estas dependencias, con la consiguiente falta de ventilación.



Asimismo, el tercer juzgado, pese a estar en los bajos de un edificio de reciente construcción, está ubicado a una distancia de un kilómetro, lo que supone que los trabajadores y trabajadoras del Servicio Común del Partido Judicial deben desplazarse habitualmente con la consiguiente pérdida de tiempo que esto genera.



En el caso de la capital y de la Ciudad de la Justicia, tras diez años de funcionamiento, ya cuenta con instalaciones insuficientes, en concreto, en lo que a salas de vistas se refiere, se ha tenido que habilitar para este fin las dependencias de las bodas del Registro Civil.



En esta línea, el sindicato apunta que ya no hay espacio para para colocar nuevos juzgados y explica que en 2020 se creó el Juzgado de Primera Instancia número 10 a costa de hacer un cambio de dependencias a otros organismos, como informáticos y mantenimiento. En el caso de la instalación del Juzgado de lo Social número 5 hubo que reestructurar toda la planta sexta, quitando los archivos de los otros juzgados sociales y se dividió a los trabajadores de este tribunal en dos plantas.



Así, recientemente se han tenido que instalar tres puestos de trabajo del juzgado de guardia a la zona de espera de las personas citadas, “es decir hay tres puestos de trabajo literalmente en un pasillo”, apunta Antonio Salvador, responsable del Sector Justicia de CSIF Almería. Ante esta situación, el sindicato ya envió una reclamación por escrito con el fin de solicitar que no se invadiese la vía de evacuación. “La respuesta ha sido que la ubicación de estas tres mesas en el pasillo del juzgado de guardia no disminuye el ancho de evacuación ni obstaculiza las salidas de emergencia”. Sin embargo, “desde el sindicato nos preguntamos, si es lo más adecuado es que tres trabajadores se encuentren realizando una labor administrativa de este calibre en un pasillo en lugar de un puesto de trabajo adecuado para tal fin”, ha añadido Salvador.



Estas y otras reclamaciones del resto de provincias de Andalucía, en materia de infraestructuras, ha sido elevadas a la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Modernización Digital para “solucionar el estado de las sedes que necesitan una intervención urgente”. CSIF considera lamentable la falta de iniciativa de la Junta de Andalucía para resolver estos problemas”, por lo que ha solicitado que “sea diligente y dignifique estos espacios”.