CSIF lamenta que la provincia esté a la cabeza nacional en el aumento del paro

miércoles 05 de mayo de 2021 , 12:55h

2.210 desempleados más en Almería







La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, hace balance de los datos del paro del mes de abril presentados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal y considera lamentable que la provincia sea la primera de toda España en la destrucción de empleo, como consecuencia directa de que el Sector Servicios se encuentre en mínimos históricos y el aumento del número de parados haya alcanzado los 2.210.



Estas cifras se acompañan de los 536 puestos de trabajo que han desaparecido del Sector Agrícola, lo que pone de manifiesto que ha llegado el fin de la campaña hortofrutícola en Almería y, por tanto, es latente un mes más la “extraordinaria temporalidad” de los flujos laborales de la provincia.



El presidente de CSIF Almería, Juan Fernández Cabezas, alerta que son los peores datos de los últimos años, “solo superados por el mes de abril del año pasado cuando, en pleno confinamiento domiciliario como consecuencia de la crisis sanitaria, se llegaron a destruir 3.251. Es una mala señal que la recuperación económica siga estando tan lejos aún y lo que me temo, es que los datos del mes de mayo sean más descorazonadores aún”, ha argumentado.



Con todo, Fernández Cabezas apunta que, con la llegada de la primavera se implanta el fin de la campaña agraria y, por tanto, cientos de trabajadores y trabajadoras del manipulado, enmarcados en el Sector Servicios, pasar a incrementar las listas del paro. “Todo ello sumado a la imposibilidad de celebrar la Semana Santa ha repercutido, obviamente, en materia de turismo y hostelería, lo que supone que el escenario provincial sea terrible”, ha subrayado.



En este sentido, el presidente del sindicato explica que “con la aceleración del plan de vacunación activo, la llegada del verano y la esperada segunda desescalada el turismo, la hostelería y comercio puedan avivar la economía tan polarizada de Almería”.



“Y no podemos dejar de lado que hay que seguir buscando fórmulas que garanticen la creación de empleo multisectorial e impulsen el desarrollo económico para contribuir a atajar la temporalidad y precariedad de miles de trabajadores y trabajadoras y, por tanto, de cientos de familias, que sirvan a su vez para reactivar el consumo y refloten la creación de empleo”, ha concluido.



En clave autonómica, CSIF ha alertado de que “la bajada del paro en la comunidad en el mes de abril es insuficiente y deja ver que la recuperación económica y del empleo será una tarea lenta y difícil”.



Por último, la central sindical ha manifestado que “los sectores públicos son claves para alejarnos de estas cifras alarmantes”, al mismo tiempo que ha añadido que “hay que dar protagonismo a sectores estratégicos como la industria y la innovación, pues queda claro que basar la economía en la inestabilidad de la hostelería y el turismo no es la fórmula”.