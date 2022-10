Es una información de noticiasdealmeria.com Economía CSIF pide amplair a todo el año los refuerzos de las guardias de los Juzgados Costeros viernes 07 de octubre de 2022 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sindicato considera “insuficiente” la medida actual de incrementar las plantillas solo durante tres o seis meses coincidiendo con el periodo estival noticiasdealmeria.com La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, reclama a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que amplíe los refuerzos de las guardias de los Juzgados Costeros a todo el año y no se limite sólo a periodos de tres o seis meses, coincidiendo con la época estival. En la provincia de Almería los órganos judiciales afectados serían los de la capital, El Ejido, Roquetas de Mar y Vera. El Sector de Justicia de CSIF ha explicado que es “urgente mantener la ampliación de las guardias para dar respuesta al incremento de la carga de trabajo que experimentan los juzgados de guardia por el aumento de población flotante en época estival o el narcotráfico, entre otras razones y que se prolonga meses después”. CSIF ha advertido que los refuerzos en nueve de las 20 poblaciones donde ya se aplican, han finalizado esta semana. En el caso concreto de la provincia han concluido Vera y Roquetas. Mientras, en la capital y El Ejido los refuerzos terminarán el próximo día 31 de diciembre. De este modo, desde dicha fecha hasta que llegue de nuevo el mes de julio, ninguno de estos juzgados será reforzado, por lo que “reclamamos una ampliación a todo el año ya que las necesidades no desaparecen cuando se acaba el presupuesto que cicateramente se ha dispuesto por parte de la Administración”. El sector de Justicia recuerda que desde hace años llevan solicitando que esta medida de refuerzo se instaure de forma continuada durante el año completo en aquellos partidos judiciales cuyo servicio de guardia arroja una carga de trabajo que continúa siendo inasumible tras el verano. En este sentido, CSIF lamenta que la Administración de Justicia “aún no haya puesto soluciones a esta reiterada reivindicación por parte del sindicato y que los juzgados no cuenten con una plantilla bien dimensionada para dar el servicio de guardia”. Como ejemplo de los casos más urgentes donde se debe actuar con refuerzos de personal, la central sindical ha destacado los partidos judiciales de Algeciras o La Línea en el Campo de Gibraltar, los de Marbella, Estepona, Fuengirola o Torremolinos en la Costa del Sol, o también los de Almería capital, que necesitan seguir contando con la plantilla integra para dar un servicio de guardia de calidad correspondiente al amplio volumen de usuarios con que cuentan. “Sólo el narcotráfico, la llegada de pateras y el crimen organizado hace que los números de estos juzgados se multipliquen y no sólo en lo referente a los detenidos, sino que también tienen entrada multitud de diligencias urgentes procedentes de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, así como registros, muchos de ellos simultáneos y declaraciones urgentes”, ha explicado. A estas últimas situaciones en los juzgados, se unen los casos que lamentablemente siguen aumentando relacionados con violencia de género, firmas de los encausados en libertad provisional y las denuncias, testificales e interrogatorios propios de este servicio y que se registran en una mayor proporción en zonas con una densidad de población muy superior a la que se le reconoce. Este incremento de gestiones, genera que los funcionarios en funciones de guardia “estén desbordados”, por lo que, CSIF tacha de “irresponsabilidad por la parte de la Administración que se mire para otro lado y no se mantengan los refuerzos durante todo el año”. Desde la central sindical confían en que el nuevo consejero de Justicia, José Antonio Nieto, reaccione y sea consecuente con la situación que denuncia la central sindical y garantice lo antes posible el mantenimiento de la medida en los partidos judiciales. En este sentido, CSIF ha solicitado la convocatoria urgente de la mesa de negociación para determinar en qué órganos se debe mantener el refuerzo de las guardias a partir del 1 de enero de 2023. CSIF ha recordado que “ahora que la Administración está inmersa en la confección de sus presupuestos y necesidades, es el mejor momento para que se incluyan la partida presupuestaria suficientes que permitan prorrogar los refuerzos en las guardias todo el año”. -- noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

