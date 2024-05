'¿Cuál es la propuesta del PSOE para el Dreambeach? Ni idea'

Duelo almeriense y capitalino en el Parlamento Andaluz a cuenta del festival Dreambeach, con el parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía azul, Ramón Fernández-Pacheco, y que ha deparado alguna sorpresa.

Mientras el socialista afirmaba que se ha incumplido “a rajatabla” el condicionado de la autorización dada a la promotora del festival Dreambeach para acondicionar los terrenos en El Toyo-Retamar para la celebración de este festival que tendrá lugar en agosto, el consejero dejaba constancia de que "entiende" la inquietud de los vecinos, pero que la administración autonómica está actuando dentro del marco de sus competencias. Es más, mostró una cara remitida a todos los vecinos de la zona respondiendo a sus inquietudes.

Candidato y conflicto En medio de la polémica parlamentaria, Fernández-Pacheco comentó que le gustaba debatir con Sánchez Teruel porque siempre aborda temas de Almería capital. A reglón seguido añadió que eso le retrotrae a épocas pasadas, cuando él era alcalde de la capital, y que el propio Sánchez Teruel fue "un gran alcalde de Chirivel", para sugerir que todos los "conflictos sociales" de los que alardea en la capital son para acabar haciéndose eco de ellos en el Parlamento , y que quizá el motivo es que quiera ser "un buen candidato" a la Alcaldía de Almería "que falta les hace un buen candidato". De este modo Fernández Pachecho ponía en evidencia que los "conflictos sociales" relativos a las Salinas de Cabo de Gata, o de los centros de salud, o de los colegios, de los que se hace eco Sánchez Teruel son de la capital.

“No se ha respetado ni en la gestión de residuos y restos vegetales que los enterraron en la parcela ni en los riesgos para evitar problemas de calidad del aire ni con las especies autóctonas”, ha revelado y ha subrayado los últimos problemas añadidos con las nubes de tierra y polvo que han sufrido las y los vecinos durante los últimos días por el acondicionamiento de la parcela para el desarrollo del evento cultural. “Al problema de cuatro días de contaminación acústica que va a provocar el festival en la urbanización se suman, por lo pronto, los cuatro meses de nubes de tierra y polvo a que queda expuesta la zona, cada vez que sople fuerte el viento”, ha lamentado.

El consejero Ramón Fernández Pacheco ha defendido en el Parlamento de Andalucía la actuación de los agentes de medio ambiente y la Junta de Andalucía. Ha asegurado que cuando se incumplen las normas, se sanciona, y cuando se solicita algo inadecuado, se deniega.

Además, Sánchez Teruel, ha señalado que la autorización dada a la promotora “ha puesto de manifiesto que sí hay valores ambientales y hábitats de interés comunitario en la zona”, tal y como el PSOE le advirtió en un pleno. “No están a un kilómetro y medio, sino colindantes con la parcela donde se pretende ubicar el festival, que se ha retranqueado 50 metros de una zona de especial conservación, no dándose, por sus valores ambientales, autorización para la superficie solicitada en el sur, junto al mar”, ha revelado.

Precisamente, por esos valores ambientales, “sorprende” a Sánchez Teruel la “laxitud” de la autorización al permitir que la promotora “elimine especies autóctonas a su criterio, o dando otros 15 días más para realizar los trabajos, a pesar de que se fijó como tope la fecha de 15 de marzo para no perjudicar la cría de especies o que se fijase un riego mínimo que después se amplió a un riego cada 10 días que nadie controla y que no evita los problemas de calidad del aire”, ha sostenido. Por el contrario, según ha trasladado al consejero, pese al incumplimiento del condicionado con residuos, especies autóctonas y riegos, la Junta de Andalucía “no cumple con la cuarta de las condiciones fijadas: dejar sin efecto la autorización si se incumplía cualquiera de las condiciones establecidas”.

Y a todo eso ha respondido Fernández-Pacheco asegurando que todos los informes elaborados por técnicos que ya trabajaban en la Junta cuando gobernaba el PSOE, señalan que es un terreno forestal, nada más, y que carece de cualquier nivel de protección mediambiental. El parlamentario también habló de que en cuanto a la protección de los hábitats y especies “no hay en la autorización ninguna medida para prevenir ni retirar los residuos que genere el festival sobre los suelos no autorizados o en la zona ZEC” y ha preguntado por esta circunstancia y por el plan de autoprotección que ha de aprobar la administración que dirige el PP.

En opinión del parlamentario socialista, el Gobierno de Juanma Moreno “tiene mucho que decir” en relación con esta ubicación para el Dreambeach desde muchos puntos de vista. En primer lugar, en materia de ruido. “Si el Ayuntamiento de Almería no garantiza el respeto a los derechos constitucionales de los vecinos, la Junta de Andalucía deberá hacerlo de manera subsidiaria”, ha advertido y le ha pedido que así sea, que lo haga cumplir. De otro lado, en materia de calidad del aire, las nubles de polvo y tierra “deben llevar a establecer medidas complementarias para evitar sus efectos nocivos para la población y los hábitat, además de garantizar su ejecución” y se ha interesado por conocer quién controla los riesgos.

La ubicación de El Toyo-Retamar, como ha recordado el representante socialista, está provocando “una cadena de problemas a la población y al medio ambiente” y ha apelado a la voluntad del consejero Fernández-Pacheco “para pararlos” y ha puesto los casos de la Comunidad de Madrid que no autorizó el festival Puro reggaeton en 2022, o el de los ayuntamientos de Madrid en 2023 que tampoco dio vía libre al Reggaeton beach, y de Barcelona que no aprobó el Beach festival. “Hay quién decidió seguir adelante y la justicia les condenó a indemnizar a los vecinos por vulneración de derechos constitucionales y ahora ya ese festival no se celebra junto a viviendas”, ha advertido.

Sánchez Teruel ha puesto sobre la mesa que el Dreambeach es un festival “bueno para Almería que ha de celebrarse en otro espacio”. “Que sea un evento musical de primer nivel y bueno para Almería no legitima ni justifica que los residentes en las viviendas y hoteles de El Toyo-Retamar tengan que soportar la vulneración de sus derechos fundamentales a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio por la contaminación acústica que genere el festival”, ha defendido.

Por su parte, el consejero le ha respondido que "si alguien solicita algo que sea de acuerdo a la ley, pues nosotros tendremos que autorizar", para añadir que "yo no voy a entrar aquí a debatir acerca de si esa es la mejor ubicación o no, porque no me compete" para reconocer que "es cierto que me hubiera gustado saber en algún momento cuál es la opción del Partido Socialista. O sea, el Dreambeach es muy bueno para Almería. Ahí es malísimo. Nuestra propuesta es… Esa es la propuesta del Partido Socialista. Ni idea, ni idea. El caso es criticarlo todo. Criticarlo todo. Alentar el conflicto social. Alentar el conflicto social del que luego hace gala el señor Sánchez Teruel. Como alentaron el conflicto social con las salinas de Cabo de Gata. ¿Se acuerdan ustedes cuando las salinas de Cabo de Gata se iban a secar? Estaban secas ya y nunca más iba a haber un ave y tal. Yo estuve el sábado allí, señor Sánchez Teruel. Y está a reventar de agua. A reventar de agua, señor Sánchez Teruel. Y recuerdo intervenciones suyas catastróficas. Que, bueno, poco más o menos que aquello iba a ser el desierto de Tabernas 2. A reventar de agua. Y de aves".